"Со дня на день зайдет в мажилис": закон против бытового насилия разработали в Казахстане

Сенатор Жанна Асанова сообщила, что в Казахстане разработали закон против бытового насилия, и рассказала, что именно поменяется в этой сфере, передает NUR.KZ.

Соответствующий пост появился на странице Асановой в Facebook.

Она напомнила, что, согласно официальным данным, в ушедшем году в результате семейно-бытового насилия погибло 69 женщин и 7 детей; поступило более 99 тыс. обращений по фактам семейно-бытового насилия, совершено 2452 преступления против детей.

"Мы, депутаты сената, направляли запрос в правительство, если помните, и ответ пришел тогда достаточно быстро, но я не стала писать об этом решив дождаться конкретных решений.

В целом, за этот период было очень много обсуждений на различных площадках, я тесно была на связи как с общественниками, так и с уполномоченными по правам детей и госорганами", - написала депутат.

Она сообщила, что над законопроектом работала большая группа, состоящая из экспертов, членов нацкомиссии по правам женщин, уполномоченных по правам детей, госорганов, адвокатов. Асанова поблагодарила всех, кто работал над проектом документа, в том числе детского омбудсмена Динару Закиеву.

"Документ готов, и буквально со дня на день он зайдет в мажилис", - рассказал сенатор.

По ее словам, законопроект включает в себя:

криминализацию насилия, то есть уголовную ответственность за побои и причинение легкого вреда здоровью (сейчас они в КОАП РК),

отнесение их к категории уголовных правонарушений публичного обвинения,

ужесточение наказания и исключение примирения сторон за все формы насилия в отношении детей.

В части профилактики:

создание инфраструктуры помощи семьям, детям (открытие Центров поддержки семьи, Центров психологической поддержки детей);

особые требования в Уголовном Кодексе, в том числе психологическую работу с агрессором.

Кроме того, госорганами совместно с командой Динары Закиевой проводится работа по увеличению количества сотрудников опеки до 1650 человек (сейчас 309 на всю страну).

"Теперь самое главное - выправить ситуацию с семейно-бытовым насилием, но делать это нужно вместе. Подключайтесь к обсуждениям закона в мажилисе и сенате, необходимо его отстоять, а без поддержки общества нам, депутатам, будет сложно", - обратилась сенатор к казахстанцам.