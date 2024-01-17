"Там сватья и друзья-олигархи": о работе НОК при Тимуре Кулибаеве высказался депутат

На заседании мажилиса депутат Ермурат Бапи высказался о работе Национального Олимпийского комитета при руководстве Тимура Кулибаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил сегодня депутат мажилиса Ермурат Бапи, ранее Казахстан стабильно занимал 4-5 места на олимпиадах.

"Мой депзапрос адресуется премьер-министру. Я хочу поднять бородатый вопрос. Тема – Тимур Кулибаев. С приходом на пост президента Национального Олимпийского комитета Казахстана Тимура Кулибаева спортивные достижения страны начали падать.

Например, на последних летних Олимпийских играх в Токио наши спортсмены не завоевали ни одной золотой или серебряной медали, а вернулись только с 8 бронзовыми медалями.

Возможно, что в Париже мы можем оказаться в таком же положении. Это будут восьмые Олимпийские игры, на которых наша сборная будет представлять Казахстан как самостоятельную страну", – заявил депутат.

Бапи добавил, что с приходом Кулибаева в НОК в руководство попали "представители старого Казахстана, среди которых сватья и друзья-олигархи зятя-миллиардера".

"Какую победу можно одержать с таким составом руководящего органа Национального Олимпийского комитета?" – задался вопросом депутат.

Бапи заявил, что в составе НОК должны быть спортсмены-патриоты, а на лицензионные спортивные турниры перед Олимпиадой в Париже нужно отправлять не "представителей из богатых семей", а профессиональных спортсменов из села, готовых защищать честь страны.

Депутат призвал полностью искоренить коррупцию в сфере спорта в Казахстане.

Напомним, в сентябре прошлого года стало известно, что Тимура Кулибаева переизбрали президентом Национального Олимпийского комитета. Он занимает эту должность с 2015 года.

А недавно Тимур и Динара Кулибаевы возглавили список богатейших казахстанцев в рейтинге Forbes.

По информации на официальном сайте НОК РК, Национальный Олимпийский Комитет Казахстана был создан 3 февраля 1990 года и получил признание Международного Олимпийского Комитета в сентябре 1993 года.

НОК РК является самостоятельной независимой общественной организацией. В своей деятельности руководствуется Олимпийской хартией МОК, Конституцией, законами РК и Уставом НОК РК.