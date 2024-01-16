"Нарушаются конституционные нормы": депутаты жестко раскритиковали правительственный законопроект

Презентация законопроекта по вопросам доступа к информации и общественного участия в мажилисе превратилась в выяснение отношений между парламентом и правительством, передает корреспондент NUR.KZ.

Виной всему стала норма, согласно которой законодательные инициативы депутатов должны проходить экспертизу в правительстве.

Представил законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам доступа к информации и общественного участия" депутатам вице-министр культуры и информации Данияр Кадиров.

"В целом предлагаемые поправки облегчают реализацию прав граждан на доступ к информации. Это будет улучшать позицию нашей страны в международных рейтингах", - заявил он.

Однако на него посыпался шквал критики со стороны депутатов.

"Этот законопроект очень много критики получил. Потому что нарушаются конституционные нормы. Например, 61 статья конституции гласит, что законодательная инициатива принадлежит президенту, правительству и парламенту. А в этом законопроекте есть механизмы ограничения депутатского корпуса. Президент говорил знаменитую формулу по сильному парламенту. А тут депутаты будут как бы подчинены правительству в законотворческой инициативе. Мы в комитете обсуждали этот вопрос, выразили свое несогласие. Как можно предлагать законопроект с нарушениями норм конституции", - возмутился депутат Абзал Куспан.

Позже в кулуарах он пояснил, что согласно положениям документа, обязательно положительное заключение правительства на законы, инициированные депутатами.

"Такую норму хотят ввести, это статья 17 примечание 2. Дословно: по проектам законов, разработанных депутатами парламента РК обязательно проведение процедур публичного обсуждения с учетом заключения правительства РК. Я не думаю, что данный законопроект будет принят парламентом. С нашей стороны данная норма не пройдет. Мы уже внесли соответствующие поправки о снятии данной нормы", - отметил он.

Его поддержал коллега Магеррам Магеррамов.

"Формула "Сильный президент, влиятельный парламент, подотчетное правительство". Вы сейчас хотите сделать подотчетным парламент. По сути, сейчас вы ограничиваете, стараетесь взять под контроль не депутатов, а волеизъявление народа. Конституция пока такая, какая она есть. Если даже взять Конституцию, конституционный закон о парламенте, о мажилисе, наш внутренний регламент, нормативный акт - вы сейчас хотите вот это все нивелировать, все отменить и сделать так как удобно правительству. Активность парламента сегодня, видимо, беспокоит правительство, но вы хотите сейчас взять под контроль деятельность депутатов. Это один момент. Я думаю, что депутаты здесь выскажем единую позицию: однозначно это не пройдет в парламенте", - подчеркнул депутат.

Вице-министр юстиции Алма Муканова попыталась объяснить норму попыткой регламентировать процедуру.

"В данном случае хотели процедурно обязать, во-первых, уполномоченный госорган, сказать, что, если депутатские инициативы такие поступают, чтобы сроки были регламентированы, во-вторых, чтобы эта обязательность процедуры также была предусмотрена. Касательно того, что принимать не принимать, конечно, в данном случае здесь прерогатива исключительно депутатов парламента, в данном случае на конституционные полномочия и права депутатов никакого покушения со стороны не было", - пояснила она.

Данияр Кадиров выразил готовность проработать спорные моменты с депутатами.

"Никакого саботажа нет. Здесь, думаю, есть недопонимание в формулировках, трактовках законопроекта. На рабочих группах все будет обсуждаться и будет приниматься решение. Здесь с депутатским корпусом мы будем вместе работать и в рамках рабочей группы, сравнительную таблицу доработаем", - отметил он.

Напомним, что еще в 2019 году Касым-Жомарт Токаев в своем послании озвучил модель политической системы страны "сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство". По мнению президента, такая формула политической системы является основой стабильности государства.

С тех пор в Казахстане были проведены важнейшие реформ, в том числе ряд полномочий президента передан парламенту, избрание президента на один срок и другие.

В 2023 году Токаев отмечал, что гражданское общество в Казахстане является зрелым. Спрос именно на эту систему довольно велик.