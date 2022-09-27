Токаев: Президент должен быть компетентным и сильным, иначе мы можем погрузиться в хаос

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Туркестанской области затронул тему проводимых в Казахстане реформ - в том числе изменение президентского срока, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

"Политические реформы направлены на реализацию принципа "сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство". Иными словами, мы строим президентскую республику.

Действительно, президент, который возглавляет страну, должен быть компетентным и сильным. Иначе мы можем погрузиться в хаос, как это произошло в некоторых странах. И такая ситуация может обернуться трагедией для нашего народа", - заявил Токаев.

Он добавил, что мажилис и маслихаты будут формироваться по смешанной системе, между ветвями власти устанавливается баланс, а ряд полномочий президента передан парламенту. Также введены выборы сельских акимов.

Токаев заявил, реализуя концепцию "Слышащего государства", страна не должна останавливаться на достигнутом.

"Еще одна очень важная реформа – избрание президента на один срок. Таких изменений не было ни в одной стране нашего региона. Поэтому я считаю, что эта реформа – смелый шаг к демократии. Несмотря на определенные риски, я абсолютно уверен, что это решение необходимо во имя светлого будущего нашего народа.

Может возникнуть вопрос, ради чего осуществляются реформы. Дело в том, что пост президента не должен занимать один человек в течение длительного срока.

Будь то в мире или в нашей стране, если лишь один человек долгие годы занимает высшую должность, такая ситуация не дает чести ни этой стране, ни ее руководителю", - заявил Токаев.

По его мнению, нужно открыть дорогу честным талантливым политикам.

Напомним, что внеочередные президентские выборы назначены на 20 ноября текущего года. 17 сентября глава государства подписал закон, который внес изменения и дополнения в Конституцию - был установлен 7-летний срок президентства без права переизбрания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989794-tokaev-prezident-dolzhen-byt-kompetentnym-i-silnym-inache-my-mozhem-pogruzitsya-v-haos/