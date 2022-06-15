Токаев: Гражданское общество в Казахстане является зрелым

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарта Токаева в интервью телеканалу "Россия 24" спросили, в чем суть политической реформы в Казахстане и какие шаги президент предпримет после прошедшего референдума.

"Изначально я считал, что формула «вначале экономика, а затем политика» исчерпала свой ресурс, хотя она была очень полезной на начальном этапе, в начале 1990-х годов.

Я понял, что нам нужно проводить политические преобразования, поскольку следовало высвободить гражданскую активность людей и это был очень большой запрос со стороны общества. Я начал политические реформы, по сути дела еще в 2019 году. Тогда мы приступили к разработке закона о мирных собраниях. Затем была введена 30% квота для женщин, началась парламентская реформа и т.д.

Что касается референдума, это как бы продолжение той кампании, которую начал с целью преобразования политической надстройки в Казахстане.

Действительно, мы должны отойти от суперпрезидентской системы Она оправдала свое предназначение. Как вы знаете, Казахстан в конце 1990-х в начале 2000-х годов предпринял очень большой рывок вперед в своем развитии. Но жизнь не стоит на месте, нужны преобразования, нужны реформы.

Поэтому я посчитал нужным перейти к президентской, я бы сказал цивилизованной президентской системе, в которой должное место занимает влиятельный парламент. Исполнительная власть играет свою роль и полностью отчитывается перед парламентом и конечно же перед своим народом.

Что касается Парламента, то следующие выборы в нижнюю палату, будут проходить по совершенно новым правилам. 70% – это пропорциональная система, так называемые «партийные списки» и 30% – мажоритарная система по одномандатным округам.

У нас была когда-то такая система, потом мы полностью отошли от нее в сторону пропорциональной системы. Можно сказать, я возвращаюсь к прежней системе, но там пропорции между партийцами и одномандатниками были несколько иные, одномандатников было гораздо меньше.

Здесь же, в новом парламенте одномандатники будут иметь 30% и это очень много. И конечно же понадобится изменить некоторые законы, связанные с деятельностью парламента. Это большая работа. Полагаю, что до конца года мы справимся.

Что касается главы государства, то я принял решение и будущем, видимо, будет существовать такая практика, что президенту нет никакой необходимости состоять в какой-либо политической партии. То есть я, на данный момент, являюсь полностью беспартийным. Кроме того, введена актуальная для нашей страны норма, связанная с близкими родственниками президента, которые по новой Конституции, можно так сказать, не имеют права занимать должности в системе государственной службы и занимать руководящие посты в квазигосударственном секторе, то есть в государственных компаниях", - заявил глава государства.

Журналист поинтересовался у Токаева, не опасно ли в Азии взять и поделиться властью с парламентом, ведь, по его словам, сильный парламент означает некоторое уменьшение влияния президента на политическую жизнь в стране.

"Не сказал бы. Думаю, что скорее это укрепление системы сдержек и противовесов. Это правильная система. Дело в том, что гражданское общество в Казахстане является зрелым. Спрос именно на эту систему довольно велик.

Что касается перехода к парламентской системе, к чему призывают некоторые активисты и наблюдатели на Западе. Конечно, этой системы я народу не обещал. Считаю, что она так сказать, неадекватна для нашей страны, а тем более в очень сложных геополитических условиях. Будет президентская республика, но с сильным парламентом и с подотчетным правительством.

Между прочим, эту формулу «сильный президент, влиятельный парламент, подотчетное правительство» я выдвигал еще до прихода на пост президента", - отметил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974231-tokaev-parlamentskoy-sistemy-ya-narodu-ne-obeschal/