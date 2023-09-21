За что были оштрафованы более сотни казахстанских чиновников, рассказал Антикор

За 8 месяцев этого года в Казахстане к административной ответственности привлекли 112 госслужащих. За что штрафуют чиновников, рассказали представители Антикора в своем официальном Telegram-канале.

Так, по данным ведомства, государственные служащие чаще всего привлекаются к административной ответственности за:

нарушения антикоррупционных ограничений;

непринятие мер по противодействию коррупции;

воспрепятствование законной деятельности бизнеса;

незаконное занятие предпринимательской деятельностью;

правонарушения, связанные с процессуальными действиями.

"Антикоррупционной службой за 8 месяцев к административной ответственности привлечено 112 лиц. Общая сумма наложенного штрафа составила порядка 35 млн тенге", – говорится в сообщении.

Например, Департамент Антикоррупционной службы по Астане привлек к административной ответственности аудитора Ревизионной комиссии за получение незаконного материального вознаграждения в виде установки ролл-штор в своей квартире. За это аудитор исключил из списка проверки объект. При этом объект изначально не подлежал контролю.

За подобные действия ревизор был оштрафован на сумму в 2 млн тенге.

Также, одним из распространенных видов коррупционных административных правонарушений – является незаконное вмешательство должностных лиц в предпринимательскую деятельность.

"В рамках проекта "Бизнеске жол" руководители управлений градостроительного контроля, городского планирования и урбанистики привлечены к адмответственности.

Антикор города Алматы выявил, что эти должностные лица издали незаконные акты, которые мешали добросовестному бизнесмену заниматься законной деятельностью", – рассказали представители Антикора.

Решением специализированного межрайонного административного суда города Алматы признаны незаконными:

действия и уведомления Управления городского планирования и урбанистики по прекращению АПЗ и согласованию эскизного проекта ТОО;

действия и извещение Управления градостроительного контроля по исключению ТОО из реестра субъектов, подавших уведомление о начале строительно-монтажных работ.

На основании решения суда, за незаконные действия должностные лица привлечены к штрафу в размере 100 МРП.

КоАП также предусматривает ответственность за несоблюдение антикоррупционных ограничений.

"В Костанайской области руководитель территориальной инспекции по ветеринарному контролю принял на работу главного специалиста отдела. При этом работник не сдал декларацию об активах и обязательствах до назначения на должность.

Таким образом, руководитель ветинспекции за непринятие мер по противодействию коррупции был привлечен к административной ответственности по статье 680 КоАП РК и оштрафован на сумму 172 тыс. тенге", – добавили в ведомстве.

Напомним, ранее мы также писали о чиновнике из Актау, которого оштрафовали на 28 млн тенге за взятки.

Согласно материалам дела, замглавы управления сельского хозяйства Мангистауской области, являясь должностным лицом, мог контролировать и влиять на получение субсидий для установки солнечных панелей в фермерских хозяйствах. За покровительство и содействие он получал взятки на общую сумму 705 000 тенге в период с 2019 по 2020 год.

А в Павлодаре 46-летний ведущий специалист инспекции транспортного контроля Павлодарской области получил от предпринимателя 160 тысяч тенге. За эти деньги чиновник пообещал беспрепятственный проезд большегрузов.

В итоге суд назначил госслужащему наказание в виде штрафа в размере 4,8 млн тенге.

Добавим, по данным с официального сайта ведомства, Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) является государственным органом по противодействию коррупции, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту Республики Казахстан, осуществляющим формирование и реализацию антикоррупционной политики РК и координацию в сфере противодействия коррупции, а также выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений.