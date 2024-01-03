Приоритеты Казахстана назвал Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал в интервью изданию Egemen Qazaqstan, какие знаковые внешнеполитические события ожидаются в предстоящий период, передает NUR.KZ.

"Проводя сбалансированную и прагматичную внешнюю политику, Казахстан защищает национальные интересы и решает стоящие перед нами стратегические задачи. Наши приоритеты неизменны — это обеспечение незыблемости суверенитета и территориальной целостности страны, защита прав и интересов граждан Казахстана, создание благоприятных внешних условий для устойчивого экономического роста.

Будучи министром иностранных дел в течение десяти лет, я принимал самое непосредственное участие в разработке этих приоритетов. В текущих сложных геополитических условиях для Казахстана важно развивать взаимовыгодное и прагматичное сотрудничество со всеми нашими зарубежными партнерами и, прежде всего, соседями", - сообщил президент.

Он отметил актуальность актуальность формата «С5+», ведь Центральная Азия — это динамично развивающийся регион с собственным видением геополитических реалий, широкими возможностями в торговле, инвестициях, бизнесе, инновациях.

"Именно поэтому в мире существенно возрастает интерес к Центральной Азии, повышается востребованность диалоговой площадки «С5+».

Активное развитие отношений стран региона с влиятельными внешними игроками было бы невозможно без регулярного и доверительного диалога на высшем уровне. В этом плане за последние годы достигнут значительный прогресс, продуктивными стали ежегодные Консультативные встречи глав государств Центральной Азии. К слову, в этом году Казахстан проведет у себя очередное заседание встречи такого формата", - говорит Токаев.

Глава государства напомнил, что 2024 год пройдет под знаком председательства Казахстана в нескольких влиятельных региональных и международных организациях и объединениях.

"Важным событием станет Международный форум "Астана" в июне текущего года с участием лидеров ряда государств и глобальных компаний. На этой площадке традиционно обсуждаются такие общемировые проблемы, как изменение климата, нехватка продовольствия и энергетическая безопасность.

Большое значение имеет договоренность с Францией о совместной организации на полях Генеральной Ассамблеи ООН Международного форума One Water Summit, который призван внести вклад в глобальную климатическую повестку", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Казахстан возглавил ОДКБ в этом году.