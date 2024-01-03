Токаев: Мы не должны отвлекаться на мелкие темы и терять из виду национальные ориентиры

Не терять из виду стратегические национальные ориентиры и не отвлекаться на мелкие темы призвал Касым-Жомарт Токаев в своем интервью газете "Egemen Qazaqstan", передает NUR.KZ.

В своем интервью президент Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на том, что помимо текущих задач, казахстанцам важно сфокусироваться на долгосрочных целях.

"Мы часто придаем большое значение второстепенным вопросам, тратим свою энергию на мелкие темы или еще хуже — ведемся на чью-то ложную повестку. Мы не должны отвлекаться на все это и терять из виду наши стратегические национальные ориентиры.

Тем более нам нельзя скатываться в архаику, предаваясь пустопорожним дискуссиям о былом величии или обидах. Конечно, история — это важная составляющая нашей общенациональной идентичности, поэтому государство именно сейчас ведет системную деятельность в этом направлении", - отметил президент.

По словам Токаева, издается много тематической литературы, создаются профильные научные учреждения и модернизируются действующие институты. так, недавно завершена большая исследовательская работа по реабилитации жертв сталинских репрессий.

"Одним словом, изучение нашей многовековой истории, восстановление исторической справедливости всегда будет одной из наших приоритетных задач.

Но гораздо важнее не то, кем мы были, а то, кем являемся и, самое главное, кем будем. Мы должны быть едины в понимании не только того, какой сложный путь мы прошли, но и того, к чему мы стремимся. Нам нужно жить не воспоминаниями о прошлом, а устремлениями в будущее, делом доказывать величие нашей нации.

Нам следует избавляться от подражательства в культуре, ложного патриотизма и безудержного бахвальства. При этом надо не закрывать глаза на имеющиеся недостатки, а работать над их устранением. То, о чем я говорю, имеет критически важное значение для будущего Казахстана в этом постоянно турбулентном мире.

Для нового подъема нашей нации мы должны постоянно впитывать в себя все прогрессивное и избавляться от всего, что тянет страну назад. В нашем обществе должен укорениться культ труда и продуктивного творчества, торжествовать сила знаний и креативного мышления, главенствовать принцип прагматизма и реалистичного отношения к жизни. Должен сказать правду, не все представители интеллигенции, выдающие себя за «совесть нации», достойно выполняют эту благородную миссию. Вместо настоящего духовного пастырства мы слышим нытье вокруг мелкотемья, привычные самовосхваления и жалобы на власть за невнимание к их материальным вопросам. Тем самым они пускают развитие национальной идеологии по ложному пути.

Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед, думать над тем, что нас объединяет, а не разъединяет. Во главу угла нужно поставить общенациональные ценности. Я неоднократно о них говорил, но повторю вновь. Единство, солидарность, трудолюбие, культ знаний, профессионализм, взаимная поддержка, предприимчивость, инициативность, честность, скромность, бережливость — это набор ценностей и качеств настоящих граждан и патриотов. Именно они сделают нашу нацию сильнее и позволят достичь успеха. Культивируя эти идеалы, мы сможем сформировать новое качество нашей нации", - отметил в интервью Токаев.