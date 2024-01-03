Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Токаев: Контингент ОДКБ покинул Казахстан досрочно

Опубликовано:

Флаги стран-членов ОДКБ
Флаги стран ОДКБ. Иллюстративное фото: odkb-csto.org

После январских событий контингент ОДКБ покинул Казахстан досрочно. Об этом в своем интервью газете "Egemen Qazaqstan" сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает NUR.KZ.

Как отметил президент, "в условиях хаоса и фактического безвластия в регионах на заседании Совета Безопасности было принято решение об обращении к ОДКБ ввести миротворческий контингент в нашу страну на срок, необходимый для обеспечения стабильности и безопасности"

Он подчеркнул, что обращение было не к России, а к ОДКБ, членом которой является и Казахстан.

"На момент обращения председателем организации была Армения, а в этом году председательство перешло Казахстану. Контингент ОДКБ был действительно миротворческим и сыграл роль сдерживающего фактора в вакханалии, разыгравшейся в те трагические дни. По договоренности со странами-участницами организации ее контингент покинул страну без каких-либо предварительных условий, к тому же досрочно.

Миротворческий контингент ОДКБ не участвовал в контртеррористической операции и не произвел ни одного выстрела. Армянский контингент охранял горводоканал и хлебокомбинат «Аксай», белорусский — аэродром в Жетыгене, таджикский и кыргызский — соответственно ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 города Алматы, российский — ТЭЦ-3 и объекты телекоммуникаций.

Были угрозы совершения терактов на объектах жизнеобеспечения, поэтому контингент был направлен именно туда. Но самое главное — это позволило высвободить наши силы для проведения контртеррористической операции", - отметил в своем интервью Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2053616-tokaev-kontingent-odkb-pokinul-kazahstan-dosrochno/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.