Токаев: Контингент ОДКБ покинул Казахстан досрочно

После январских событий контингент ОДКБ покинул Казахстан досрочно. Об этом в своем интервью газете "Egemen Qazaqstan" сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает NUR.KZ.

Как отметил президент, "в условиях хаоса и фактического безвластия в регионах на заседании Совета Безопасности было принято решение об обращении к ОДКБ ввести миротворческий контингент в нашу страну на срок, необходимый для обеспечения стабильности и безопасности"

Он подчеркнул, что обращение было не к России, а к ОДКБ, членом которой является и Казахстан.

"На момент обращения председателем организации была Армения, а в этом году председательство перешло Казахстану. Контингент ОДКБ был действительно миротворческим и сыграл роль сдерживающего фактора в вакханалии, разыгравшейся в те трагические дни. По договоренности со странами-участницами организации ее контингент покинул страну без каких-либо предварительных условий, к тому же досрочно.

Миротворческий контингент ОДКБ не участвовал в контртеррористической операции и не произвел ни одного выстрела. Армянский контингент охранял горводоканал и хлебокомбинат «Аксай», белорусский — аэродром в Жетыгене, таджикский и кыргызский — соответственно ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 города Алматы, российский — ТЭЦ-3 и объекты телекоммуникаций.

Были угрозы совершения терактов на объектах жизнеобеспечения, поэтому контингент был направлен именно туда. Но самое главное — это позволило высвободить наши силы для проведения контртеррористической операции", - отметил в своем интервью Касым-Жомарт Токаев.