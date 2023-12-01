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"Пусть волнуются законодатели": Назарбаев высказался об отмене закона о Елбасы

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Первый президент РК Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Нурсултан Назарбаев в своей новой книге "Моя жизнь. От зависимости к свободе" поделился своим отношением к отмене закона о Елбасы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Данный закон принят 20 июля 2000 года. Он был инициирован Гражданской партией, а разработчиком закона считался депутат мажилиса парламента Рахмет Мукашев.

С инициативой принятия Конституционного закона "О Лидере Нации" 5 мая 2010 года выступили депутаты мажилиса парламента Розакуд Халмурадов, Амзебек Жолшибеков и Светлана Ферхо. 13 мая 2010 года закон был принят обеими палатами парламента и представлен мне на подпись. Я не подписал его, потому что с самого начала был против", пишет Назарбаев.

Он отмечает, что 14 июня 2010 года (то есть по истечении месяца) закон, скрепленный подписями спикеров палат парламента и премьер-министра, считался принятым.

"Эти два факта (о переименовании Астаны и Закон "О Первом Президенте Республики Казахстан — Елбасы") привожу еще раз, чтобы сказать, что я отношения к ним не имел. И не испытываю волнения по этому поводу. Пусть волнуются те законодатели, которые сегодня говорят одно, а завтра — ровно наоборот.

Я ни на кого не держу обиду и никому не желаю плохого. За годы моего президентства нашим народом была проделана огромная работа. Некоторые забывают это", — делится первый президент.

Напомним, сегодня поступила в продажу новая книга Назарбаева, в которой он рассказывает о событиях Кантара, а также о второй семье и детях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2048651-pust-volnuyutsya-zakonodateli-nazarbaev-vyskazalsya-ob-otmene-zakona-o-elbasy/

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