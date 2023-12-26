"Список Айки": могут ли легализовать проституцию в Казахстане, ответили в Минюсте

На брифинге правительства главу Минюста спросили о возможности легализации проституции в Казахстане и ужесточении ответственности за слив данных по резонансным делам, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня вопрос об ужесточении ответственности за слив информации со стороны представителей МВД на брифинге задали с отсылкой на "список Айки" – распространенный в Сети список задержанной VIP-сутенерши, где были указаны в том числе казахстанские знаменитости, бизнесмены и прочие известные личности. Главу Минюста спросили, насколько законны такие "сливы" информации.

"Что касается законности действий – это больше сфера ответственности и компетенции министерства внутренних дел. Насколько я знаю, соответствующая проверка там своими силами ведется. Я полагаю, что в рамках этого надо дождаться проверки", – ответил министр юстиции Азамат Ескараев.

Также он добавил, что вопрос ужесточения ответственности за "сливы" информации заслуживает внимания.

"Если МВД проводить проверку, их заботит этот вопрос, возможно, надо поизучать на предмет необходимости ужесточения", – сказал министр.

Ескараева также спросили, возможна ли в Казахстане легализация проституции.

"Что касается легализации, такого вопроса мы не рассматриваем", – ответил глава Минюста.

Ранее в интернете завирусился так называемый "список Айки", в котором оказались многие казахстанские знаменитости, бизнесмены, сотрудники крупных финансовых структур, а также госчиновники и силовики. Список вызвал бурную реакцию среди казахстанцев.

В начале декабря появилась информация о том, что в правоохранительных органах опровергают наличие списка "по делу Айки" – там предполагают, что "слив" имеет больше заказной характер в рамках шантажа. По словам источника, с некоторых людей, оказавшихся в списке, вымогали большие суммы.

Произошедшее комментировал глава МВД Ержан Саденов. Он сообщил, что после проверки будет дан ответ, а также напомнил, что за распространение персональных данных граждан предусмотрена ответственность в рамках статьи 147 УК РК – лишение свободы до 7 лет.