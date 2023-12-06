О связи Анипы Назарбаевой с алматинским рынком "Кенжехан" заявил депутат

Депутат мажилиса Нартай Сарсенгалиев на пленарном заседании озвучил проблемы торговцев рынка "Кенжехан" в Алматы. По его словам, владельцем рынка была Анипа Назарбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Нартай Сарсенгалиев в своем запросе на имя генерального прокурора Берика Асылова озвучил жалобы людей, которые работают на знаменитой "барахолке" Алматы.

"Они работают в контейнерах от рассвета до заката, в зной и холод. Но хозяева рынка сделали из рынка объект грабежа. В письме, адресованном нам, продавцы рынка "Кенжехан" перечислили все свои проблемы. Они не могут вернуть свои средства.

На наше имя поступило заявление, в котором говорится, что последние 10 лет владельцем рынка "Кенжехан" была Назарбаева Анипа Абишевна. Ее окружение продавало каждое торговое место за 10 тысяч долларов без заключения договора купли-продажи, только с выдачей контейнера. Когда работники "барахолки" просили договоры, им отвечали, что они будут владеть контейнером всегда", — сказал депутат.

Он, ссылаясь на данные людей, сообщил, что на этом базаре около 1000 контейнеров.

"Согласно имеющейся информации, этот рынок был передан ТОО "Митра консалтинг", гражданину Розенбергу Е.М. Говорят, что новые владельцы рынка требовали, чтобы торговцы покупали торговое место по второму разу за 325 тысяч тенге.

Также они должны были заключать соглашения только у одного нотариуса за 43 тысячи тенге. Также говорится в письме, что каждый владелец контейнера выплачивает в месяц 50 500 тенге. Это говорит о том, что у нас на рынке нет никакого порядка", — подчеркнул мажилисмен.

Депутат также озвучил требования граждан.

"У торговцев есть ряд требований. Люди, которые заплатили два раза за контейнер, просят, чтобы им вернули оплату и ежемесячно проверяли законность действий, связанных с дополнительным сбором средств за торговое место.

Рынок "Кенжехан" проверен Департаментом госдоходов. На начало года в Казахстане зарегистрировано 722 рынка. Нельзя сказать, что на всех рынках полностью соблюдается законность. Многие не решаются открыто говорить об этом. Просят, чтобы их работу проверяли именно в соответствии с законом. Поэтому считаем, нужно проверить легитимность работы всех рынков", — резюмировал депутат Нартай Сарсенгалиев.

Напомним, в апреле работники рынка "Кенжехан" в Алматы заявили, что владелец рынка решил провести модернизацию за их счет и теперь требует с каждого арендатора по 5 млн тенге.

В сентябре суд Алматинской области отобрал у Анипы Назарбаевой Ушконырский колледж водного хозяйства. Также суд обязал ИП "Анипа" в лице Анипы Назарбаевой освободить и возвратить объекты, переданные по договору доверительного управления с правом последующего выкупа.

Кроме того, ответчик должна была выплатить в доход государства госпошлину в сумме 3450 тенге.