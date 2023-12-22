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Автоматизировать проверку наличия техпаспорта хотят в Казахстане

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У автомобиля открыли капот
Техосмотр. Иллюстративное фото: stockphoto/Getty Images

Первый заместитель премьер-министра в своем ответе на депутатский запрос о проверке техосмотра сообщил, что в РК планируют автоматизировать этот процесс, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт мажилиса.

"Для выявления транспортных средств с просроченным техосмотром, АО "НИТ" планирует совместно с Министерством внутренних дел и компанией "Сергек" провести пилотный проект по автоматизированной проверке наличия техосмотра", – говорится в ответе, размещенном на официальном сайте палаты парламента.

Кроме того, проводится работа по увеличению штрафа в отношении операторов техосмотра с 10 до 100 МРП (345 000 тенге) за проведение техосмотра без авто.

Также Роман Скляр сообщил, что в результате легализации транспортных средств, ввезенных на территорию Казахстана до 1 сентября 2022 года, увеличилось количество праворульных авто. Однако, согласно действующему законодательству, запрещается использовать для перевозки такси машины с правым рулем. Вместе с тем недопустимо незаконное переоборудование праворульных авто на левую сторону.

Добавим, что по информации на сайте "Национальный центр экспертизы и сертификации", технический осмотр – это проверка технического состояния автотранспортных средств, в том числе их частей, предметов дополнительного оборудования, на соответствие обязательным требованиям безопасности транспортных средств - в целях допуска транспортных средств к участию в дорожном движении:

  • легковых автомобилей;
  • автобусов;
  • грузовых автомобилей;
  • прицепов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане будут аннулировать диагностические карты техосмотра, по которым были обнаружены какие-либо нарушения.

Позже стало известно, что водителей начнут штрафовать за фиктивные техосмотры, а наказание для компаний ужесточат.

В октябре в Казахстане обнаружили более трех тысяч фиктивных диагностических карт технического осмотра автомобиля. Они будут аннулированы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2052052-avtomatizirovat-proverku-nalichiya-tehpasporta-hotyat-v-kazahstane/

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