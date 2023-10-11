Фиктивные техосмотры аннулируют в Казахстане

В Казахстане обнаружили более трех тысяч фиктивных диагностических карт технического осмотра автомобиля. Они будут аннулированы. Как борются с фальшивыми техосмотрами, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане существует острая проблема фиктивных технических осмотров – когда владельцы автомобиля и оператор "проходят" эту процедуру заочно, то есть без осмотра самого транспортного средства.

В стране развернулась настоящая борьба с этим явлением. Ранее мы рассказывали о том, что казахстанских водителей с фальшивыми техосмотрами начнут штрафовать (5 МРП, или 17 250 тенге в 2023 году), а наказание для компаний, которые выдают фиктивные документы, сильно ужесточат.

Однако на этом все не заканчивается. Как сообщили в АО "Национальные информационные технологии" (НИТ), диагностические карты, имеющие признаки проведения фиктивного технического осмотра транспортных средств, будут аннулированы.

Так, по итогам мониторинга в период с 4 июля по 3 октября 2023 года уже было выявлено 3 324 фальшивых техосмотров.

"В ближайшие дни ожидается аннулирование данных карт согласно внесенным изменениям и дополнениям в правила организации и проведения обязательного техосмотра транспортного средства. После в мобильном приложении eGov mobile цифровой документ также не будет отображаться", – сообщил оператор единой информационной системы "Техосмотр".

Кроме того, как добавили представители ведомства, нарушителям будут направлены SMS-сообщения с номера 1414 о необходимости повторного прохождения технического осмотра. Такие меры, по мнению оператора, должны сподвигнуть казахстанцев проходить техосмотр честно, а не "покупать" его.