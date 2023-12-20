Токаев встретился с бизнесменами Казахстана и обсудил с ними новый Налоговый кодекс (фото)

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня провел встречу с представителями отечественного бизнес-сообщества, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Сообщается, что в ходе мероприятия обсуждались актуальные вопросы качественного и устойчивого развития национальной экономики.

В частности, участники поделились мнениями по вопросам макроэкономической политики, включая разработку нового Налогового кодекса и доступное кредитование реального сектора экономики.

Также отмечается, что в рамках формирования новой структуры экономики затрагивались вопросы системной цифровизации, активного развития транспортно-логистической отрасли, полноценной реализации потенциала агропромышленного комплекса, индустриализации экономики, в том числе через развитие отечественного автопрома.

Подводя итоги дискуссии, глава государства отметил, что все высказанные предложения будут обобщены, и по ним будут приняты конкретные меры.

Касым-Жомарт Токаев с бизнесменами. Фото: akorda.kz

Напомним, в сентябре президент уже проводил встречу с представителями отечественного бизнеса.

"Меняются акимы, министры, премьер-министры и даже президент поменялся, а предприниматели, особенно те, кто представляет крупный бизнес, те же самые", – сказал тогда он.

Также Токаев отметил, что государство должно помогать предпринимателям.

"Госаппарат не должен видеть в каждом бизнесмене потенциального нарушителя закона. Такой подход порождает репрессивный по своей сути характер администрирования. Государство обязано помогать предпринимателям. Этот момент хочу выделить особо. Именно помогать", – сказал глава государства.