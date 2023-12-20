Налоги и мобильные переводы: в Минфине ответили на намерения казахстанцев перейти на наличные

Опасения казахстанцев касательно обложения налогом всех мобильных банковских переводов прокомментировал глава департамента КГД Министерства финансов Нуржан Куандыков, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у представителя комитета госдоходов, какие переводы граждан будут облагаться налогами.

"Мы все живем в обществе. Я могу перевести деньги своей супруге, перевести деньги своим родителям либо друзьям. Для таких личных целей оно никаким образом не преследуется", - заявил Нуржан Куандыков.

Другое дело, по словам Куандыкова, переводы бизнеса.

"Те люди, которые получают оплату за свои услуги. Надо делить свою личную карту от карты предпринимательской деятельности. Все, что попадает на личную карту, оно налогом не облагается, это ваши личные деньги. Но раз человек осуществляет предпринимательскую деятельность, он должен получать деньги на бизнес-карту. Соответственно, он должен платить налоги", - заявил спикер.

Куандыков отметил, что добросовестным налогоплательщикам здесь абсолютно нечего бояться.

"Но здесь вопрос возникает к бизнесменам, которые принимают переводами. Что им мешает принимать оплату на свою бизнес-карту?" - поинтересовался он.

Напомним, ранее мы писали о том, чьи мобильные переводы уже отслеживают в Казахстане, а какие мобильные переводы не должны проверять в Казахстане.

Главная цель таких нововведений, как ранее сообщил глава Минфина Ерулан Жамаубаев, чтобы мобильные переводы, которые имеют характер предпринимательской деятельности, облагались налогом.

Какие переводы проверяют

Отметим, что проверяют только получателей мобильных переводов, имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности.

Банки должны передавать органам госдоходов ИИН только таких физлиц. При этом не передается информация о размерах транзакций, отправителях переводов и так далее.

Согласно закону, таким признаком является получение одним физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от ста и более разных лиц денежных средств на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности.

То есть банки могут передать в органы госдоходов информацию о казахстанце, который каждый месяц получал мобильные переводы на счет физического лица от ста и более разных отправителей, и таких месяцев было минимум три подряд.