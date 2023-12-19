Казахстану нужно отказаться от угля, заявил министр экологии

Глава Минэкологии на брифинге в кабмине рассказал о проблемах изменения климата в мире и Казахстане. Он заявил, что нашей стране нужно снижать использование угля, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Нысанбаев сообщил, что сегодня в Казахстане около 80% выбросов парниковых газов относятся к сфере энергетики.

"Мы все понимаем, что сегодня мы сидим в тепле, конечно, это связано с использованием ископаемого топлива. Исторически у нас так сложилось, но, тем не менее, сегодня мы предпринимаем шаги, чтобы выполнить свои обязательства и идти в общем мировом тренде на снижение использования ископаемого топлива… Поэтапно (нужно отказаться – прим. ред.) от ископаемого топлива. Это уголь в первую очередь", – заявил глава Минэкологии.

По его словам, заменить его можно на газ или атомную энергетику.

"Менее вредный – это газ, но надо рассматривать вопрос, касающийся и атомной энергетики. В любом случае есть очень много вариантов по переходу на экологичные технологии по получению энергии. Казахстан сегодня в этом направлении двигается.

Климат изменился. И, конечно, этот процесс можно будет остановить, как оценивают специалисты, если мы оставим изменение климата или повышение температуры воздуха на планете Земля (на уровне – прим. ред.) не более 1,5-2 градусов.

И сегодня во всем мире есть понимание того, насколько государства понимают, что эта проблема несет угрозу существования всего человечества. Поэтому мы, исторически имея огромные объемы использования ископаемого топлива, должны очень аккуратно двигаться в этом направлении. Но при этом обеспечить устойчивое развитие нашей экономики", – пояснил Нысанбаев.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Всемирном климатическом саммите, который проходил в Дубае, рассказал, что новый Экологический кодекс РК будет способствовать всесторонней адаптации зеленых технологий практически в каждом секторе национальной экономики.

"Наша страна обладает огромным потенциалом для развития ветровой и солнечной энергетики, а также для производства "зеленого" водорода. Мы продолжим тесное сотрудничество с нашими партнерами, чтобы раскрыть данный потенциал", – сказал он.

Между тем в ноябре сообщалось, что за год уголь в Казахстане подорожал на 12%.

Добавим, что по информации на сайте Института экономических исследований (ERI), Казахстан входит в топ-10 стран по доказанным запасам угля в размере 29,4 млрд тонн (или 2,4% мировых запасов), где 2/3 приходится на бурый уголь, 1/3 – на каменный уголь.

Крупнейшие угольные бассейны расположены в центральной и северной частях страны: Экибастузский (10 млрд тонн), Карагандинский (6,9 млрд тонн) и Тургайский (5,9 млрд тонн) (77,5% разведанных запасов угля).