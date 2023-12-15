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Условия отправки казахстанского космонавта на МКС озвучил Мусин

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Бағдат Мусин
Бағдат Мусин. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Министр цифрового развития Багдат Мусин рассказал, насколько вероятна отправка казахстанского космонавта на МКС, передает корреспондент NUR.KZ.

Багдат Мусин сообщил, что сейчас ведется разработка научной программы, без которой невозможна отправка космонавта на МКС.

"На данном этапе нами, совместно с научными институтами, ведутся работы по формированию перечня исследований в рамках шестой программы на МКС. После того, как будет выбрана научная программа, более точнее мы определим сроки и сможем озвучить детали по отправке казахстанского космонавта на станцию. Мы не можем отправить космонавта для того, чтобы он там побыл. Для этого нужна соответствующая научная программа", - пояснил министр.

Сперва, по словам Мусина, необходимо разработать несколько научных программ и произвести комиссионный отбор.

"Более подготовленную научную программу когда выберут, будет выбираться под эту научную программу космонавт. Мы эту работу сейчас начинаем. Я не могу сейчас сказать о каких-то конкретных сроках, потому что все зависит, в том числе, от бюджетного финансирования", - резюмировал министр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2051034-usloviya-otpravki-kazahstanskogo-kosmonavta-na-mks-ozvuchil-musin/

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