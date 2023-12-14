Акима Уральска оштрафовали за неисполнение решения суда

Аким Уральска оштрафован за неисполнение решения суда. Весной суд обязал его выдать решение о предоставлении жилища из государственного жилого фонда, но оно так и не было исполнено главой города, передает портал "Мой город".

Как сообщили в пресс-службе областного суда, исполнение решения суда является обязательным. В случае, если стороны не выполняют его, суд имеет право налагать денежное взыскание.

За неисполнение решения суда Специализированный межрайонный административный суд ЗКО оштрафовал акима Уральска. Сумма денежного взыскания составила 50 МРП (153 150 тенге).

Весной суд обязал акима выдать решение о предоставлении жилища из государственного фонда. По заявлению истца, решение суда так и не было исполнено главой города.

"Из материалов дела следует, что решением СМАС ЗКО от 25 марта 2022 года иск гражданина удовлетворен. Решение жилищной комиссии об отказе в предоставлении жилища признано незаконным и отменено. Суд обязал акима выдать истцу решение о предоставлении жилища из государственного жилого фонда. Однако 27 октября 2023 года от истца поступило заявление, из которого следует, что решение суда не исполнено", — сообщили в суде ЗКО.

Определение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Дело рассматривает апелляционная коллегия.

Ранее сообщалось, кто из казахстанцев может получить квартиру от государства. Для этого нужно встать в очередь на получение жилья и соответствовать определенным критериям. Возможность получить жилье от государства имеют дети-сироты, государственные служащие, работники бюджетных организаций, военнослужащие и другие категории лиц, получившие статус нуждающихся в жилье.

Также казахстанцам могут разрешить выкупать арендное жилье у акимата. Министр промышленности и строительства назвал здравой мерой переход от аренды до предоставления права выкупа тем людям, которые арендовали квартиры у акимата. Изменения предусматриваются и в части цены на это жилье.