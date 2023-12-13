Главу управления акимата Костанайской области уволили из-за судимости

Руководителя Управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Мурата Кинтонова уволили из-за судимости 35-летней давности. Факт всплыл после того, как он подал свою кандидатуру в акимы Федоровского района, передает "ТоболИнфо".

Как отмечает издание, Мурат Кинтонов, который в последнее время возглавлял управление физической культуры и спорта, трижды поступал на государственную службу и к нему не было никаких претензий.

Но недавно после того, как он выдвинул свою кандидатуру в акимы Федоровского района, всплыла информация о судимости, которую он получил в 17 лет в другой стране.

"Кинтонов работал на государственной службе с 1999 года с продолжительными перерывами. За период работы руководителем ГУ "Управление физической культуры и спорта акимата Костанайской области" к дисциплинарной ответственности не привлекался. Вышеуказанное должностное лицо уволено с занимаемой должности в связи с поступлением сведений о несоответствии требованиям, установленным Законом РК "О государственной службе Республики Казахстан", - говорится в официальном ответе руководителя аппарата акима Костанайской области Мурата Сандыбаева.

Он отметил, что по закону все, кто поступает на госслужбу, проходят специальную проверку. При назначении на все должности Мурата Кинтонова сведений, препятствующих поступлению на государственную службу, не предоставлялось.

То есть его уволили за то, что он скрыл свою судимость.

"Я этого не скрывал. И первый раз при поступлении на государственную службу говорил об этом на собеседовании. Это было в 2000 году. Во второй раз, в 2009 году, сдавал справку из правовой статистики и тоже не скрывал. Но сегодня почему-то из этого сделали открытие", - прокомментировал Мурат Кинтонов.

Как считает теперь уже бывший чиновник, его судимость давно погашена, и она не связана с коррупционными преступлениями.

"Я кому-то не угодил и мои реформы пришлись не по душе. Буду ли обжаловать приказ об увольнении, покажет время. Сейчас я ищу работу, семью кормить надо", - отметил Мурат Кинтонов.

Мурат Булатович свою трудовую деятельность начал в 1988 году тренером-преподавателем по борьбе-самбо в ДЮСШ в Аркалыке.

Работал юристом, советником акима, методистом, директором спорт-клуба, тренером, главным специалистом отдела спорта, начальником команды по дзюдо.

Несколько месяцев в 2017 году возглавлял Управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области.

Затем тренировал штатную сборную команды РК по дзюдо, был методистом по спорту, и.о. заведующего сектором физкультурно-массовой работы.

С октября 2022 года по апрель 2023 года работал руководителем отдела физической культуры и спорта акимата Костаная, а затем занял пост главы Управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области.

Напомним, ранее в регионе произошел другой скандал с участием госслужащего. Так, в Сети появилось видео, снятое в одном из магазинов после 11 часов вечера.

Указывалось, что на нем был запечатлен аким Новоильиновского сельского округа Макаш Таймасов, который пытался купить алкоголь, а после получения отказа стал материться в адрес продавца.

В ДП Костанайской области тогда сообщили, что за нецензурную брань в общественном месте возбуждено административное производство по ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Чиновника признали виновным и назначили ему штраф в размере 20 МРП (69 000 тенге).