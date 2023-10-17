Власти США заявили, что искусственный интеллект может спровоцировать финансовый кризис

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер призвал регулирующие органы задуматься о снижении рисков развития искусственного интеллекта для финансовой стабильности, передает Financial Times.

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Глава SEC заявил, что без оперативного вмешательства развитие искусственного интеллекта почти неизбежно спровоцирует финансовый кризис в течение следующего десятилетия.

По его словам, внедрение регулирования ИИ станет тяжелым испытанием для государственных органов США, поскольку потенциальные риски затрагивают все финансовые рынки. Кроме того, чиновникам предстоит иметь дело с технологиями, разработанными компаниями, которые находятся за пределами полномочий наблюдателей с Уолл-стрит.

"Откровенно говоря, это трудная задача. Как правило, регулирование касается отдельных учреждений, банков, фондов, брокеров. Здесь речь идет о целой индустрии", — сказал Генслер.

Регуляторы по всему миру пытаются решить вопрос контроля и регулирования искусственного интеллекта, поскольку технологические группы не контролируются должным образом в настоящее время. Евросоюз решил действовать быстро и разработал жесткие меры по использованию ИИ, которые изложены в новом законе. Он должен быть полностью одобрен к концу года.

США в настоящее время изучают технологию ИИ, чтобы определить, какие аспекты требуют нового регулирования, а какие подпадают под действие существующих законов.