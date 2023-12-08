Новыми полномочиями могут наделить МЧС, Минобороны и акиматы

Глава МЧС Сырым Шарипханов на парламентских слушаниях в сенате предложил наделить его ведомство, Минобороны и акиматы новыми полномочиями, передает NUR.KZ.

"В целях выполнения поручения главы государства по ужесточению требований пожарной безопасности при проектировании строительства министерство предполагается наделить полномочиями по согласованию специальных технических условий. Данная норма позволяет предотвратить необоснованные отклонения от соблюдения требований пожарной безопасности", – сказал министр по ЧС.

По его словам, на сегодняшний день системы пожарной автоматики в зданиях и сооружениях находятся либо в неисправном состоянии, либо обслуживаются организациями, не имеющими квалифицированных специалистов.

"Международный опыт показал необходимость лицензирования данной услуги. (...) Конечно, передача министерству новых функций требует усиления штатной численности территориальных подразделений. В этом направлении работа ведется", – отметил он.

Сырым Шарипханов также предложил возложить на Минобороны ряд функций.

"Кроме того, предлагается наделить Министерство обороны функцией контроля в области пожарной безопасности по своим объектам, а также местные исполнительные органы – полномочиями по обеспечению горюче-смазочными материалами, продуктами питания", – добавил глава МЧС.

Напомним, ранее главу МЧС спросили, почему в Алматы остановили проверки домов на пожарную безопасность после пожара в "Аккенте", в результате которого погиб один человек и десятки пострадали, и сейсмостойкость.

Сырым Шарипханов пояснил, что сотрудники МЧС просмотрели высотные здания в Астане на предмет соответствия пожарной безопасности, однако выписать предписания они не имеют права.

"Высотные здания Астаны мы просмотрели совместно с сотрудниками ОСИ, указали на имеющиеся недостатки. Предписаний мы не оставляли, потому что прав официально проверять у нас пока нет", – добавил он.

Также в МЧС рассказали, будут ли проводиться проверки хостелов после случившейся в Алматы трагедии, в которой погибли 13 человек.

"В свою очередь, госконтроль в области пожарной безопасности осуществляется в форме профилактического контроля с посещением субъекта контроля и проверки в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

При этом, согласно Предпринимательскому кодексу, проверки делятся на проверки, проводимые на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям, и внеплановые проверки", – рассказали в пресс-службе МЧС.

В ведомстве сообщили, что внеплановую проверку можно провести после обращения физических и юридических лиц по нарушениям требований законодательства РК. При этом нужно предоставить убедительные основания и подтверждающие доказательства.