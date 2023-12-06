Новая авиакомпания может появиться в Казахстане
Опубликовано:
Вице-министр транспорта Талгат Ластаев на региональном симпозиуме по программе идентификации пассажиров сообщил о возможном появлении в Казахстане новой авиакомпании, передает корреспондент NUR.KZ.
Сегодня начал работу региональный симпозиум по программе идентификации пассажиров TRIP, который проходит под эгидой Международной организации гражданской авиации ИКАО.
На симпозиуме выступил вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев. Журналисты поинтересовались у вице-министра, когда в Казахстане появится новый авиаперевозчик, о котором Ластаев говорил ранее.
"Переговоры ведутся. Вы знаете, что переговоры — это сложно прогнозируемый процесс, но могу сказать однозначно, что интерес к нашему рынку авиаперевозок со стороны международных игроков сейчас определенно есть", - ответил вице-министр.
На вопрос из какой страны будет эта авиакомпания, Ластаев ответил коротко: "Я бы сказал из Юго-Восточной Азии".
На официальном сайте "Электронного правительства" указано, что на 2022 год в Казахстане было зарегистрировано семь авиаперевозчиков:
- Air Astana;
- SCAT;
- Qazaq Air;
- "Южное небо";
- "Жетысу";
- "Жезказган-Эйр";
- FlyArystan.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2049344-novaya-aviakompaniya-mozhet-poyavitsya-v-kazahstane/