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Новая авиакомпания может появиться в Казахстане

Опубликовано:

Самолет в небе
Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев на региональном симпозиуме по программе идентификации пассажиров сообщил о возможном появлении в Казахстане новой авиакомпании, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня начал работу региональный симпозиум по программе идентификации пассажиров TRIP, который проходит под эгидой Международной организации гражданской авиации ИКАО.

На симпозиуме выступил вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев. Журналисты поинтересовались у вице-министра, когда в Казахстане появится новый авиаперевозчик, о котором Ластаев говорил ранее.

"Переговоры ведутся. Вы знаете, что переговоры — это сложно прогнозируемый процесс, но могу сказать однозначно, что интерес к нашему рынку авиаперевозок со стороны международных игроков сейчас определенно есть", - ответил вице-министр.

На вопрос из какой страны будет эта авиакомпания, Ластаев ответил коротко: "Я бы сказал из Юго-Восточной Азии".

На официальном сайте "Электронного правительства" указано, что на 2022 год в Казахстане было зарегистрировано семь авиаперевозчиков:

  • Air Astana;
  • SCAT;
  • Qazaq Air;
  • "Южное небо";
  • "Жетысу";
  • "Жезказган-Эйр";
  • FlyArystan.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2049344-novaya-aviakompaniya-mozhet-poyavitsya-v-kazahstane/

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