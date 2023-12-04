Министр Карабаев пригрозил недобросовестным дорожникам "черным списком"

Министр транспорта Марат Карабаев предупредил компании, занимающиеся строительством дорог, что они не смогут искусственно завышать стоимость проектов, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Министр транспорта Марат Карабаев проехал на автомобиле из Жезказгана в Кызылорду для осмотра участков реконструкции дороги республиканского значения. После этого он провел совещание с участием АО "НК "КазАвтоЖол" и 5 строительными компаниями.

По информации пресс-службы ведомства, проект реконструкции трассы Кызылорда – Жезказган протяженностью 208 км финансируется Европейским банком реконструкции и развития. Сейчас по новому асфальтобетонному покрытию открыто движение на 85 км. Полное завершение работ запланировано в 2024-2025 годы.

"В ходе разговора со строителями основной акцент был поставлен на финансовых вопросах и новых подходах к финансированию дорожных проектов в Казахстане. В частности, Марат Карабаев строго предупредил подрядчиков, что им больше не дадут искусственно создавать условия для удорожания проектов", – говорится на официальном сайте Минтраспорта.

Глава ведомства сделал предупреждение.

"Мы уже сталкивались с практикой, когда намеренно затягивают работы в первый год, чтобы в 3-4 год выйти с вопросом об удорожании. Сейчас вижу попытки некоторых компаний снова затеять разговор об изменении стоимости проектов.

Хочу вам сказать: рассчитывайте только на ту сумму, на которую вы ранее согласились. Посмотрите на опыт ваших соотечественников, которые ранее работали на других участках, в том числе Караганда – Балхаш и Талдыкорган – Усть-Каменогорск. Это был отрицательный опыт, и он не повторится здесь. Создавать "удорожание" вам никто не даст. Не справляетесь? Где остановились, там и разрывайте (контракт). Абсолютно всех касается. Заранее всем говорю", – заявил министр.

По его словам, министерство готово помогать строителям во всех вопросах, кроме изменения стоимости проектов. Вдобавок, как отметил Карабаев, госорган инициировал изменения в законодательство, чтобы компании с негативным опытом не могли участвовать в новых дорожных проектах Казахстана.

"Черный список" существовал и ранее, но сейчас мы хотим распространить эту норму на все аффилированные лица. Поэтому я призываю новые компании, которые впервые в нашей стране, с самого начала определить для себя: хотите ли вы долго работать с Казахстаном? Если ответ положительный, тогда сразу работайте цивилизованно. Работа предстоит большая, в ближайшие 6 лет планируется построить порядка 8 тысяч километров", – предупредил министр.

Напомним, в сентябре президент Касым-Жомарт Токаев назвал проблему дорог в Казахстане "родовой болезнью" и поручил наказать недобросовестные компании.

Позже министр транспорта высказался о состоянии дорог в регионах страны – он назвал регионы с самыми плохими дорогами. Ими оказались Западно-Казахстанская область, Атырау, Актобе. Самый сильный аутсайдер – ЗКО.

В октябре замглавы МВД назвал регионы, на которые приходится большинство аварий в стране с травмами и смертями. Главная причина трагедий – состояние дорог.

Недавно премьер-министр Алихан Смаилов выразил недовольство дорогами в Казахстане. По его словам, особое недовольство общественности вызывает некачественный ремонт. Перед этим он давал главе Минтранспорта поручения.

"Перед ведомством поставлены конкретные задачи по "перезагрузке" отрасли дорожного строительства. Надо усилить роль Национального центра качества дорожных активов по пресечению некачественно проводимых дорожно-строительных работ, внедрению новых технологий и материалов. Следует также ужесточить требования и принять новые нормативные документы", – сказал Смаилов.