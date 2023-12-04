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Авиакомпанию Air Astana оштрафовали более чем на 876 млн тенге

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Самолеты компании Air Astana
Самолеты компании Air Astana. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Завершилась проверка в отношении Air Astana. По ее итогам авиакомпанию оштрафовали более чем на 876 миллионов тенге за злоупотребление доминирующим положением, передает NUR.KZ со ссылкой на АЗРК.

Как рассказало Агентство по защите и развитию конкуренции, в отношении Air Astana была завершена проверка совместно с органами прокуратуры.

По ее итогам авиакомпанию решением суда привлекли к адмответственности более чем на 876 млн тенге за злоупотребление доминирующим/монопольным положением. Последнее, как отмечается, было выражено в необоснованном применении топливного сбора.

"Установлено, что при приобретении авиабилетов в день вылета либо на ближайшие даты авиакомпания Air Astana необоснованно взимала топливный сбор в размере от 3500 до 6500 тенге со всех категорий пассажиров, фактически нивелируя цель и принцип его применения", – говорится в сообщении на официальном сайте Агентства.

Отмечается, что топливный сбор может взиматься только с целью компенсации роста затрат на авиатопливо в период действия тарифа на перевозку, при расчете которого данный рост учесть не представлялось возможным.

Таким образом, Air Astana заключила антимонопольный комплаенс с Агентством, направленный на сдерживание цен на монопольных/доминирующих маршрутах по внутренним направлениям, в частности предусматривающий:

  • исключение применения топливного сбора с 6 декабря 2023 года (не распространяется на билеты, которые были проданы с топливным сбором до этой даты, независимо от даты вылета). К примеру, средняя цена билета по маршруту Астана – Алматы составит 24 435 тенге вместо 28 435 тенге, по маршруту Алматы – Актау средняя цена составит 31 078 тенге вместо 37 568 тенге;
  • обязательства по недопущению повышения цен на услуги авиаперевозки пассажиров по внутренним направлениям до конца 2024 года;
  • обязательства по реализации билетов по средним и низким ценам не менее 70% (то есть только 30% по тарифам класса бронирования Y, B, H) за календарный год до 31 декабря 2024 года.

Кроме того, АЗРК инициированы поправки в законодательство, предусматривающие исключение применения топливного сбора.

Напомним, в апреле мы писали, что Air Astana могут оштрафовать на 4,8 млрд тенге из-за высоких цен на билеты. В июне на авиакомпанию наложили административный штраф в размере 6,7 млрд тенге. В АЗРК тогда сообщили, что по итогам проверки в действиях Air Astana выявлены факты злоупотребления доминирующим положением на рынке авиаперевозок, выразившиеся в необоснованном взимании топливного сбора с каждого авиабилета.

В октябре стало известно, что часть акций АО "Эйр Астана" передадут в конкурентную среду.

По информации на официальном сайте компании, Air Astana была зарегистрирована в Казахстане в 2001 году, а 15 мая 2002 года выполнила свой первый рейс Алматы – Астана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2048931-aviakompaniyu-air-astana-oshtrafovali-na-bolee-876-mln-tenge/

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