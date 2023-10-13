Часть акций Air Astana передадут в конкурентную среду

Глава правительства Алихан Смаилов провел заседание Госкомиссии по вопросам модернизации экономики, где дал ряд поручений по выводу Air Astana на IPO, передает NUR.KZ со ссылкой на Primeminister.kz.

На заседании Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики были обсуждены планы по передаче части акций АО "Эйр Астана" в конкурентную среду.

Отмечается, что по итогам рассмотрения Госкомиссия поддержала предложенные подходы, сроки и структуру IPO АО "Эйр Астана". Они предполагают снижение размера пакета акций, принадлежащего АО "ФНБ "Самрук-Қазына", до уровня менее 51% от общего количества размещенных акций АО "Эйр Астана".

"Проведение IPO АО "Эйр Астана" планируется в рамках Комплексного плана приватизации", – говорится в сообщении.

В заключение премьер-министр дал заинтересованным государственным органам ряд соответствующих поручений.

Напомним, 1 сентября во время послания народу Касым-Жомарт Токаев поручил правительству с 2024 года начать приватизацию всех непрофильных активов и проведение народных IPO компаний Фонда "Самрук-Казына".

"В следующем году следует осуществить народное IPO компании Air Astana, подготовить к выходу на рынок компанию QazaqGaz, реализовать государственные активы в крупных компаниях", – сказал Токаев.

Отметим, что авиакомпания Air Astana была зарегистрирована в 2001 году, а 15 мая 2002 года выполнила свой первый рейс по маршруту "Алматы – Астана". Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.

В совместном предприятии с долями участия правительства 51 процент принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", а 49 процентов – компании BAE Systems PLC (Великобритания).

Также напомним, что ранее глава компании-совладельца Air Astana попала под санкции в РФ. Сообщалось, что Россия расширила "стоп-лист" граждан Великобритании, которым закрыла возможность въезда в страну. В число 23 британских граждан, попавших под санкции, вошла председатель совета директоров компании BAE Systems Крессида Хогг.

Позже глава Минтранспорта Казахстана Марат Карабаев высказывался о влиянии этих санкций на работу компании авиакомпании.