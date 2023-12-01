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30 лет независимости Казахстана

Нурсултан Назарбаев рассказал о событиях Кантара в своей новой книге

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Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Одной из тем, которую Нурсултан Назарбаев раскрыл в своей новой книге "Моя жизнь. От зависимости к свободе", стали события Кантара в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Книга Нурсултана Назарбаева сегодня поступила в продажу в книжных магазинах.

Подготовка к Кантару

"Главная причина январских событий борьба за власть. Экономические трудности были использованы как повод к развязыванию этой борьбы. (...)

Истинное лицо радикальной оппозиции окончательно раскрылось в ходе трагических январских событий 2022 года. С самого начала протестных акций Аблязов подбрасывал лозунги, призывающие протестующих к координации действий. В обращении к митингующим через Facebook был указан код украинских операторов. Как выяснилось, созданный заранее штаб Аблязова находился в Киеве. Он открыто говорит о своей причастности к кровопролитию. Говорит с гордостью и удовлетворением. Страдания людей воспринимает как свою победу в политике", говорится в книге.

"Но никакая оппозиция не вправе призывать вышедших на улицу манифестантов к насильственному захвату власти, штурму акиматов, департаментов полиции, воинских частей, складов оружия и боеприпасов, поджигать здания, грабить город, разрушать телестудии, захватывать телебашню. Имя этому бандитизм и терроризм. Поддержка терроризма преступление", пишет Назарбаев.

Власть не падет

"Я полностью присоединяюсь к словам председателя мажилиса Ерлана Кошанова, сказанным им при подведении итогов парламентских слушаний: "Главной целью зачинщиков беспорядков было вселить в народ страх, посеять в обществе смуту, заставить президента уйти с занимаемой должности. Я был свидетелем, как глава государства, взяв на свои плечи тяжелую ответственность в такой трудной ситуации, принял смелые решения. Об этом и говорится, и пишется. Все это — правда! В тот час испытаний одно слово Касым-Жомарта Кемелевича "Власть не падет!" придало дух народу, стало воззванием к нему. Позволило государству преодолеть прежде невиданные трудности".

Подготовка к государственному перевороту, как выяснилось, проходила в течение 2021 года. Генеральный прокурор в своем выступлении перед депутатами сообщил: "Могу лишь сказать, что весь 2021 год скрыто шла подготовка исполнителей для принятия радикальных мер. Из числа исполнителей были организованы преступные группы. Они набирали людей, вооружались, закупали рации и транспорт.

Следствием установлено, что отдельные силовики курировали эту подрывную работу". Бесспорное доказательство тому — оставление личным составом 5-го января по письменному приказу руководства КНБ зданий Алматинского городского, Алматинского, Кызылординского областных департаментов Комитета национальной безопасности", пишет Назарбаев.

Январские события

В начале января 2022 года в городах Казахстана произошли масштабные и разрушительные беспорядки, которые затем назовут январской трагедией и объявят попыткой госпереворота. Погибли и пострадали люди, был нанесен ущерб бизнесу, государственной собственности.

Участники беспорядков попытались захватить здания акиматов в разных городах, нападали на стражей порядка и даже предприняли попытки захвата зданий департаментов полиции в некоторых регионах, также была попытка захвата аэропорта Алматы.

Во всем Казахстане был введен режим ЧП, который продлился до 19 января 2022 года.

После в Казахстане началось масштабное расследование январских событий.

В декабре прошлого года в Казахстане был открыт памятник жертвам январских событий в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2048619-nursultan-nazarbaev-rasskazal-o-sobytiyah-kantara-v-svoey-novoy-knige/

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