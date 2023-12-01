Газопровод в Атырауской области вернут в собственность государства

Комиссия по демонополизации экономики рассмотрела вопрос возврата незаконно приобретенных активов в сфере транспортировки товарного газа, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"В результате проведенной Генпрокуратурой РК проверки установлено, что в 2021 году частная компания приобрела в Атырауской области газопровод протяженностью свыше 200 м по заниженной стоимости и с многочисленными нарушениями. В частности, нарушена норма закона о приоритетном праве национального оператора АО "НК QazaqGaz" на приобретение объектов газоснабжения", – говорится в сообщении.

По итогам обсуждения Комиссия по демонополизации экономики направила соответствующие материалы в суд для признания сделки по передаче газопровода недействительной и возврата актива в собственность государства.

Как отметили в правительстве, в дальнейшем его планируется использовать для газоснабжения крупных промышленных предприятий региона.

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Кроме того, премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнул, что аналогичную работу нужно провести и по ряду других предприятий, где сложилась похожая ситуация.

Напомним, в августе в правительстве обсудили вопросы передачи в госсобственность ряда предприятий в области железнодорожных перевозок и здравоохранения.

Также в госфонд были возвращены месторождения золота, угля, железа, меди, углеводородов, бокситов, полиметаллов и так далее.

Добавим, что Комиссия по демонополизации экономики при правительстве РК была создана в конце марта 2022 года по поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева.

В состав комиссии вошли первые руководители агентств по противодействию коррупции, финансовому мониторингу, защите и развитию конкуренции, члены правительства, представители Генеральной прокуратуры и АО "Самрук-Казына".

Задачей комиссии является выработка предложений по демонополизации. В частности, в рамках работы комиссии рассматриваются вопросы передачи в госсобственность необоснованно приватизированных объектов в сферах телекоммуникации, железнодорожной инфраструктуры, медиа активов и в других отраслях.