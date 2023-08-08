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Ряд железнодорожных компаний хотят вернуть в собственность Казахстана

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Поезда стоят на станции
Поезда. Иллюстративное фото: pexels.com

В правительстве обсудили вопросы передачи в госсобственность ряда предприятий в области железнодорожных перевозок и здравоохранения. Об этом сообщается на официальном сайте Primeminister.kz.

Вопросы возврата в госсобственность некоторых предприятий в области железнодорожных перевозок и здравоохранения рассмотрены на Комиссии по демонополизации экономики под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.

Так, главе правительства был представлен доклад о ходе возврата в собственность государства ряда объектов железнодорожной инфраструктуры, сделка о передаче которых в конкурентную среду была признана судом недействительной.

В частности, были установлены факты растраты вверенного имущества. В рамках уголовного дела следственные органы арестовали активы с передачей их в управление КТЖ до принятия окончательного процессуального решения. Обеспечена охрана имущественного комплекса.

Премьер-министр поручил активизировать работу по аналогичным объектам в других регионах республики, обозначив важность сохранения всех технологических процессов и деятельности работников соответствующих предприятий.

На заседании также рассмотрен вопрос возврата в республиканскую собственность организации, осуществляющей деятельность в сфере здравоохранения.

По предварительным данным, частная компания, принявшая на себя управление активом, на протяжении долгого времени не выполняет функции по основному профилю деятельности и нарушает условия согласованной инвестиционной программы.

По итогам обсуждения принято решение сформировать межведомственную комиссию для проведения проверки эффективности управления. По ее результатам будет приниматься решение о целесообразности расторжения договора и возврата актива в госсобственность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2031673-ryad-zheleznodorozhnyh-kompaniy-hotyat-vernut-v-sobstvennost-kazahstana/

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