Одним дешевле, другим - дороже: аэропорт Усть-Каменогорска уличили в фаворитизме

Прокурорам пришлось вмешаться в деятельность аэропорта Усть-Каменогорска. Выяснилось, что авиагавань нарушала права бизнесменов, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте Главной транспортной прокуратуры, при проверке деятельности аэропорта Усть-Каменогорска были выявлены нарушения в ценовой политике при предоставлении арендной площади.

"Аэропорт Усть-Каменогорска вопреки утвержденному прейскуранту отдельным предпринимателям значительно уменьшал стоимость арендной платы.

К примеру, руководством аэропорта для коммерческих целей субъекту предпринимательства передана площадь в размере 100 кв.м. за ежемесячную плату в размере 50 тысяч тенге, тогда как другому бизнесмену размещение кофейного островка на 10 кв.м. обходилось в 100 тысяч тенге", - рассказали в надзорном органе.

В ведомстве считают, что такие действия руководства аэропорта плохо повлияли на конкуренцию бизнеса в этой сфере, а также ущемили права других предпринимателей, которые могли оказать пассажирам более качественные услуги.

В итоге должностных лиц авиагавани привлекли к дисциплинарной ответственности, арендаторам сделали перерасчеты, а договоры привели в соответствие с требованием законодательства.

"Аналогичный анализ состояния законности проводится Авиационной транспортной прокуратурой Астана в деятельности столичного аэропорта, в особенности изучаются излишние требования и сборы, "навязываемые" типовыми договорами арендаторам", - добавили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что завышение стоимости аренды и создание неравных условий для ведения бизнеса сказывается на ценах услуг, оказываемых пассажирам в аэропорту.

На официальном сайте аэропорта Усть-Каменогорска указано, что АО "Аэропорт Усть-Каменогорск" образовано путем выделения из акционерных обществ "Иртыш Авиа" и "Ульба" в 1998 году.

В 2000 году авиагавань была передана в коммунальную собственность, а в 2008 году - в республиканскую собственность.

Напомним, ранее аэропорта Павлодара оштрафовали на полмиллиона тенге - в работе воздушной гавани нашли ряд нарушений при проверке на соблюдение законодательства о гражданской защите.

А в начале года сообщалось, что аэропорт Караганды оштрафован на 80 млн тенге - авиагавань необоснованно завышала цены на авиакеросин для внутренних рейсов.