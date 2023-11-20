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Главную проблему региона назвал аким области Ұлытау

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Дорога недалеко от моря и гор
Дорога. Иллюстративное фото: pexels.com

Аким области Ұлытау Берик Абдыгалиулы сегодня на брифинге в СЦК назвал главной проблемой региона неудовлетворительное состояние дорог, передает корреспондент NUR.KZ.

"Наша самая большая проблема – это дороги. Особенно дорога между Кызылордой и Жезказганом", – заявил аким области Ұлытау Берик Абдыгалиулы.

Он рассказал, что Кызылординская часть достраивается, а вот строительство Жезказганской в этом году приостановили из-за роста цен.

"Выделенных 90 миллиардов тенге не хватило на строительство дороги. Сейчас правительство совместно с Азиатским банком развития (АБР) увеличило (финансирование – прим. ред.) до 145 миллиардов. На следующий год выделено 50 миллиардов и проводится конкурс", – отметил глава региона.

В целом, по его словам, плохое состояние дорог ограничивает развитие региона и привлечение инвестиций. Еще это оказывает влияние на себестоимость привозных продуктов.

"С начала года реконструировано и отремонтировано всего 172 км (6,5%). Из них 15 км автодорог республиканского и 53 км областного значений (строительство 10,2 км, реконструкция 6,5 км, средний ремонт 36 км), по "Ауыл – Ел бесігі" отремонтировано 45 км и 59 км внутригородских дорог на общую сумму свыше 12 млрд тенге", – резюмировал спикер.

Напомним, в сентябре министр транспорта Марат Карабаев доложил, что президентом поставлена задача до 2029 года качественно построить и реконструировать 8 тыс. км дорог республиканской сети.

Позже Карабаев сообщил, что наихудшее состояние дорог в Казахстане наблюдается в Западно-Казахстанской области, а также в городах Атырау, Актобе.

В начале октября в МВД заявили, что одной из главных проблем по большому количеству ДТП с травмами и смертельным исходом являются плохие дороги. Позже на заседании мажилиса главу Минтранса спросили о ряде дорог, ремонт которых ведомство обещало завершить в 2023 году. Карабаев сообщил, что по некоторым участкам ремонт продолжится в следующем году.

Добавим также, что казахстанцы могут пожаловаться на состояние дорог в стране. Как это можно сделать, мы писали тут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2046654-glavnuyu-problemu-regiona-nazval-akim-oblasti-ulytau/

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