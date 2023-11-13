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Приложения для вызова такси в Казахстане хотят интегрировать в информсистемы госорганов

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Женщина за рулем авто
Женщина за рулем авто. Иллюстративное фото: Jose Luis Agudo Gonzalez/Getty Images

Приложения для заказа такси планируют интегрировать в информационные системы госорганов. Об этом сообщил первый зампремьер-министра Роман Скляр, передает NUR.KZ со ссылкой на депутатский запрос.

В своем ответе на депутатский запрос, опубликованном на официальном сайте сената парламента, первый зампремьер-министра Роман Скляр рассказал о том, какие меры собираются предпринять для сокращения нелегального частного извоза пассажиров.

По его словам, в октябре между уполномоченными госорганами в области транспорта и обеспечения безопасности дорожного движения принята совместная Дорожная карта по искоренению незаконных пассажирских перевозок, в рамках которой планируется:

  • проведение рейдовых мероприятий на стихийные стоянки незаконных перевозчиков для проверки на предмет соответствия установленным требованиям законодательства;
  • упорядочение контроля за деятельностью мобильных приложений заказа такси;
  • выявление автотранспортных средств, осуществляющих незаконную перевозку пассажиров на регулярной основе через камеры фото и видео фиксации (Сергек, АСИ и т. д.);
  • а также проработка вопроса интеграции мобильных приложений заказа такси в информационные системы государственных органов для мониторинга работы транспортных средств и их водителей.

"Дальнейшая работа в данном направлении будет проводиться уполномоченными государственными органами в рамках Дорожной карты", – подчеркнул Скляр.

Напомним, в конце сентября глава Комитета транспорта Министерства транспорта Али Алтай высказался о некоторых водителях, пользующихся приложениями InDrive и Яндекс.

Он отметил, что они рискуют на дорогах, не соблюдая скоростной режим и режим труда и отдыха, работая более 9 часов в день. В результате такое может привести к ДТП.

Глава Комитета транспорта сообщил о наличии Дорожной карты по борьбе с нелегальными перевозчиками. В документе, по его словам, будет затронута деятельность водителей InDrive и Яндекс.

На заседании правительства в начале октября рассматривались вопросы обеспечения безопасности дорожного движения в Казахстане. Премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что по отношению к нетрезвым водителям и ранее лишенным прав вождения следует применять самые строгие меры.

Также в МВД предложили обязать перевозчиков частных такси, использующих интернет-агрегаторы, проходить предрейсовый медицинский и ежедневный осмотр автотранспорта, а также обязательный технический осмотр 2 раза в год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2045413-prilozheniya-dlya-vyzova-taksi-v-kazahstane-hotyat-integrirovat-v-informsistemy-gosorganov/

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