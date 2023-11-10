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"Взято на особый контроль": ТЭЦ "АрселорМиттал Темиртау" не получила паспорт готовности

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ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау"
ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау". Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау" отказали в выдаче паспорта готовности в осенне-зимний период 2023-2024 годов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента КАЭНК МЭ РК по региону.

"Комитетом госэнергонадзора завершена работа по выдаче паспортов готовности энергопредприятий к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов.

На сегодня отказано в выдаче паспорта готовности ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау", – говорится в официальном Instagram-аккаунте ведомства.

Сообщается, что основаниями для отказа послужили такие причины, как срыв графика капитального и среднего ремонта котлов №4 и №5. Сметой работ по расширенно-текущему ремонту на котле №1 предусматривалась установка короба чистых газов из нержавеющей стали. При этом ТЭЦ-2 приняло решение использовать "черный" металл.

Также сметой была предусмотрена установка новых завихрителей и раскручивателей (основной элемент эмульгаторов), но компания приняла решение использовать действующие установки, которые уже находятся в эксплуатации свыше 16 лет и имеют видимые дефекты.

По информации департамента энергонадзора, несмотря на то, что сметой работ по ремонту котла №5 предусмотрена, в том числе полная замена коллекторов в количестве 12 штук, компания "АрселорМиттал Темиртау" приняла решение не менять их, а ограничиться их чисткой и ремонтом (действующие коллекторы имеют значительные прогибы от 150 до 200 мм).

"Не завершены работы по теплоизоляции газохода от котла №3 до дымовой трубы, также не завершены работы по ремонту кровли котельного цеха.

Также отмечается высокий риск того, что в текущий осенне-зимний период не будет введен в работу турбогенератор №3 (без резерва) из-за длительности процедур по заключению договора с поставщиком для замены обмотки статора со стороны АО "АрселорМиттал Темиртау", – добавили в ведомстве.

Отмечается, что на основании статьи 301 КоАП РК ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау" будет привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 1 млн тенге.

"Учитывая изложенное, а также для исключения предпосылок к возникновению нештатных ситуаций, прохождение отопительного сезона ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау" будет взято на особый контроль территориального департамента", – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в январе этого года в школах города Темиртау должным образом не работало отопление – температура в классах не дотягивала и до 10 градусов тепла. Отмечалось, что такая ситуация сложилась из-за большого износа котлов на городской ТЭЦ-2.

Тогда же сообщалось, что проблемы с теплом город испытывает не первый год. Из-за большого износа котлы на ТЭЦ-2 не могут выдать нормативные параметры и попеременно выходят из строя. В работе на тот момент были четыре котла из шести. Еще один обещали подключить лишь в феврале после капремонта.

Между тем еще в июле глава Минэнерго назвал список ТЭЦ, которые включили в зону риска в предстоящий отопительный период. В нем оказалась и ТЭЦ-2 "Арселор Миттал Темиртау" в Карагандинской области. Сообщалось, что срок завершения ремонта одного котла отстает на три месяца, для строительства еще одного нужна экспертиза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2045057-vzyato-na-osobyy-kontrol-tets-arselormittal-temirtau-ne-poluchila-pasport-gotovnosti/

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