Стартовал прием заявок в детские сады Алматы

Детский сад. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы стартовало плановое массовое комплектование в государственные детсады, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как отметили в пресс-службе акимата города Алматы, в первую очередь распределение мест идет для внеочередников (дети военнослужащих, дети родителей, трудящихся в специальных организациях) и первоочередников (дети с инвалидностью, дети с особыми образовательными потребностями, дети из многодетных семей, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети педагогов, дети, подошедшие в очереди и другие категории).

В этом году в детские сады южной столицы планируется принять порядка 13 тыс. детей.

"С 16 по 18 мая будут доступны места в специальные (коррекционные) дошкольные организации для детей 2021, 2020, 2019, 2018 годов рождения, чья очередь подошла. Свободные (оставшиеся) места будут доступны для всех 19 мая 2023 года в 6:57 утра", – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что во время комплектования мест первоочередникам на номер телефона родителя или опекуна ребенка придет уведомление о подошедшей очереди.

После получения уведомления у родителя или опекуна есть три приоритетных рабочих дня, чтобы получить направление в детский сад.

Полученное направление необходимо предоставить в дошкольную организацию в течение пяти рабочих дней. По истечении этого времени направление аннулируется.

При этом очередь ребенка пойдет в стоп-лист на 10 дней: в этот период он не может участвовать в распределении свободных мест. Через указанное время очередь ребенка восстановится. Процесс распределения мест полностью автоматизирован.

Далее начнется комплектование в детские сады общего типа:

Первый этап для детей 2021 года рождения – 22 мая эти места будут доступны для внеочередников и первоочередников с 7:00 23-25 мая. Свободные (оставшиеся) места (оставшиеся) будут доступны для всех очередников 26 мая в 6:57.

Второй этап для 2021 года рождения – 12 июня эти места будут доступны для внеочередников и первоочередников с 7:00 13-15 июня. Свободные места (оставшиеся) места будут доступны для всех очередников 16 июня с 6:57 утра.

Первый этап для детей 2020 года рождения – 29 мая эти места будут доступны для внеочередников и первоочередников с 7:00 с 30 мая по 1 июня. Свободные (оставшиеся) места будут доступны для всех очередников 2 июня в 6:57.

Второй этап для 2020 года рождения – 19 июня данные места будут доступны для внеочередников и первоочередников с 07:00 20-22 июня. Свободные (оставшиеся) места будут доступны для всех очередников 23 июня с 6:57.

5 июня для детей 2019, 2018 годов рождения (очередников и первоочередников) места будут доступны с 07:00 6-8 июня. Свободные (оставшиеся) места будут доступны для всех очередников 9 июня с 6:57.

"Таким образом, дошкольные организации размещают свободные места по понедельникам. Во вторник, среду и четверг они становятся доступны для внеочередников и первоочередников. В пятницу с 06.57 утра оставшиеся свободные места становятся доступны для всей очереди", – отметили в акимате города.

В ведомстве добавили, что прием детей с направлениями в детские сады будет осуществляться по мере выбытия детей с предшкольной группы, так как, согласно Типовым правилам деятельности дошкольных учреждений, дети предшкольных групп могут посещать детские сады до 1 августа.

Также в акимате напомнили, что информация о комплектовании групп, свободных местах, а также инструкция по получению направления размещены на сайте balabaqsha.bilimalmaty.kz. Если в списке доступных организаций отсутствует необходимый детский сад, то свободные места в данной организации отсутствуют. Свободные места можно посмотреть на сайте в разделе "Просмотр статистики".

Чтобы посмотреть пошаговую инструкцию,необходимо перейти по ссылке.

Напомним, в Казахстане 1 апреля начался прием заявлений на зачисление детей в первый класс.

Между тем на сайте "Электронного правительства" размещен порядок действий для постановки ребенка в очередь детского сада.

Подать заявление на постановку в очередь можно следующими способами:

через онлайн-сервис на портале электронного правительства;

посетив ЦОН (НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан") с необходимыми документами;

через порталы, ссылки на которые опубликованы на сайтах управлений и отделов образований акиматов городов и районов (например, Indigo24.kz, snation.kz, balabaqsha.open-almaty.kz).

В заявке необходимо указать ИИН ребенка, отметить желаемый детский сад и подписать с помощью ЭЦП. Когда очередь наступит, вам придет уведомление с направлением в выбранный детский сад.

Примерно по такому же принципу работают и сервисы акиматов.

Если вы решили подать заявление через ЦОН, то с собой необходимо иметь следующие документы:

свидетельство о рождении ребенка; удостоверение личности одного из родителей; один из документов (при наличии) для получения льготы в виде первоочередного или внеочередного места:

справка, выданная с места работы военнослужащего или сотрудника специальных государственных органов, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица (при наличии) (действительна в течение месяца со дня выдачи);

справка с места работы педагога, заверенная подписью руководителя организации образования и печатью (действительна в течение месяца со дня выдачи), сканированная копия диплома;

заключения психолого-медико-педагогической консультации для детей с особыми образовательными потребностями;

заключение врача-фтизиатра;

документы, подтверждающие право на получение первоочередного места в дошкольную организацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020843-startoval-priem-zayavok-v-detskie-sady-almaty/