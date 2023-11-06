Совместное фото Нурсултана, Анипы и Болата Назарбаевых стало поводом для обсуждений в Сети

В соцсетях появился совместный снимок Нурсултана, Анипы и Болата Назарбаевых после информации о госпитализации последнего. При этом точная дата фотографии неизвестна, передает NUR.KZ.

Снимок с Нурсултаном Назарбаевым, который стоит вместе с Анипой и Болатом, сидящем в инвалидном кресле, распространился в соцсетях.

Анонимные источники пишут, что Нурсултан Назарбаев посетил своего родного брата, испытывающего проблемы со здоровьем, в Алматы. Рядом с ними на фото стоят сестра Анипа и племянник Самат Абиш. Точная дата фотографии неизвестна.

Между тем летом прошлого года сообщалось, что Болат Назарбаев страдает от онкологического заболевания. И тогда младший брат экс-президента пребывал в таком состоянии, как на фото.

Примечательно и то, что снимок появился в Сети после информации о госпитализации Болата Назарбаева.

Тем временем в пресс-службе ЦКБ рассказали корреспонденту NUR.KZ о состоянии его здоровья.

"На сегодня пациент находится в реанимационном отделении АО "ЦКБ" МЦ УДП РК. В соответствии с действующим законодательством личную и персональную информацию, касающуюся состояния пациента, мы не имеем права разглашать без согласия родственников. Прокомментировать данный вопрос не имеем возможности", – сообщили в ЦКБ.