Совместное фото Нурсултана, Анипы и Болата Назарбаевых стало поводом для обсуждений в Сети
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В соцсетях появился совместный снимок Нурсултана, Анипы и Болата Назарбаевых после информации о госпитализации последнего. При этом точная дата фотографии неизвестна, передает NUR.KZ.
Снимок с Нурсултаном Назарбаевым, который стоит вместе с Анипой и Болатом, сидящем в инвалидном кресле, распространился в соцсетях.
Анонимные источники пишут, что Нурсултан Назарбаев посетил своего родного брата, испытывающего проблемы со здоровьем, в Алматы. Рядом с ними на фото стоят сестра Анипа и племянник Самат Абиш. Точная дата фотографии неизвестна.
Между тем летом прошлого года сообщалось, что Болат Назарбаев страдает от онкологического заболевания. И тогда младший брат экс-президента пребывал в таком состоянии, как на фото.
Примечательно и то, что снимок появился в Сети после информации о госпитализации Болата Назарбаева.
Тем временем в пресс-службе ЦКБ рассказали корреспонденту NUR.KZ о состоянии его здоровья.
"На сегодня пациент находится в реанимационном отделении АО "ЦКБ" МЦ УДП РК. В соответствии с действующим законодательством личную и персональную информацию, касающуюся состояния пациента, мы не имеем права разглашать без согласия родственников. Прокомментировать данный вопрос не имеем возможности", – сообщили в ЦКБ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2044302-sovmestnoe-foto-nursultana-anipy-i-bolata-nazarbaevyh-stalo-povodom-dlya-obsuzhdeniy-v-seti/