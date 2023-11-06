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Совместное фото Нурсултана, Анипы и Болата Назарбаевых стало поводом для обсуждений в Сети

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Нурсултан, Анипа и Болат Назарбаевы
Нурсултан, Анипа и Болат Назарбаевы. Фото: t.me/secretwithsecret

В соцсетях появился совместный снимок Нурсултана, Анипы и Болата Назарбаевых после информации о госпитализации последнего. При этом точная дата фотографии неизвестна, передает NUR.KZ.

Снимок с Нурсултаном Назарбаевым, который стоит вместе с Анипой и Болатом, сидящем в инвалидном кресле, распространился в соцсетях.

Анонимные источники пишут, что Нурсултан Назарбаев посетил своего родного брата, испытывающего проблемы со здоровьем, в Алматы. Рядом с ними на фото стоят сестра Анипа и племянник Самат Абиш. Точная дата фотографии неизвестна.

Между тем летом прошлого года сообщалось, что Болат Назарбаев страдает от онкологического заболевания. И тогда младший брат экс-президента пребывал в таком состоянии, как на фото.

Примечательно и то, что снимок появился в Сети после информации о госпитализации Болата Назарбаева.

Тем временем в пресс-службе ЦКБ рассказали корреспонденту NUR.KZ о состоянии его здоровья.

"На сегодня пациент находится в реанимационном отделении АО "ЦКБ" МЦ УДП РК. В соответствии с действующим законодательством личную и персональную информацию, касающуюся состояния пациента, мы не имеем права разглашать без согласия родственников. Прокомментировать данный вопрос не имеем возможности", – сообщили в ЦКБ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2044302-sovmestnoe-foto-nursultana-anipy-i-bolata-nazarbaevyh-stalo-povodom-dlya-obsuzhdeniy-v-seti/

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