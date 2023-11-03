"Незамерзайка" замерзала бы": некачественную автохимию продавали на рынках Казахстана

Председатель комитета техрегулирования и метрологии МТИ РК Куаныш Еликбаев в СЦК рассказал, какие нарушения выявили в местах продажи автохимии по Казахстану, передает корреспондент NUR.KZ.

Куаныш Еликбаев сообщил, что в межсезонье для подготовки авто к зиме автовладельцы активно покупают тосол, антифриз и моторные масла.

"В текущем году по ряду обращений в 10 регионах проведены проверочные мероприятия и выявлены нарушения у 43 реализаторов по соответствию автохимии техническим регламентам. Общая сумма штрафов составила 18 млн тенге. В 18 случаях автохимия была российского производства. Выдано 26 постановлений о запрете реализации.

Основные нарушения – на маркировке указывалась температура начала кристаллизации, например, минус 40, а по факту была гораздо меньше. Соответственно, "незамерзайка" замерзала бы при казахстанских морозах и причинила ущерб автотранспорту, люди понесли бы финансовые расходы", – сказал спикер.

По его словам, такие действия являются обманом потребителя.

"К примеру, в Атырау реализовывался тосол марки ELITECOOL производства города Москва, Российская Федерация, с содержанием метилового спирта в 20%, в то время как технический регламент почти запрещает его содержание. Опасно для здоровья человека наличие в охлаждающей жидкости метилового спирта, так как метанол повреждает систему охлаждения двигателя автомобиля, разъедая металл и полимеры, а при попадании жидкости на кожу может проникнуть в организм человека, тем самым причинить вред здоровью", – указал он.

Были выявлены нарушения по маркировке, в том числе на государственном языке, паспортов качества и безопасности.

Напомним, Куаныш Еликбаев был назначен председателем комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК в октябре прошлого года.

Также аналитики сообщили, сколько казахстанцы тратят на ремонт автомобилей. Так, на техническое обслуживание транспорта соотечественники за 2022 год потратили почти 168,3 млрд тенге.