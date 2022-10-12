Куаныш Еликбаев назначен главой комитета в Минторговли

Куаныш Еликбаев. Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Куаныш Еликбаев назначен председателем комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.

"Приказом министра торговли и интеграции РК Еликбаев Куаныш Нурланович назначен на должность председателя комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК", — говорится в сообщении.

Куаныш Еликбаев родился в 1988 году в Костанайской области.

Окончил Казахстанско-Британский технический университет, Университет Международного Бизнеса, Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации, Российский университет дружбы народов.

Трудовую деятельность начал в 2005 году программистом-администратором сети.

С 2006 по 2007 годы работал в частных компаниях.

В 2009-2012 годах был ведущим специалистом, главным экспертом, начальником управления, заместителем директора Департамента технического регулирования в АО "Главное диспетчерское управление нефтяной и газовой промышленности" ("Информационно-аналитический центр нефти и газа").

В 2012-2014 годах работал консультантом отдела разработки технических регламентов, советником отдела методологии Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии (Москва).

С 2015 по 2016 год был и.о. главного эксперта, главный эксперт, руководитель Управления по вопросам функционирования ЕврАзЭС и Таможенного Союза Департамента международной экономической интеграции Министерства национальной экономики РК.

В 2016 году работал заместителем генерального директора в РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии МИИР РК.

В 2017-2021 годах был замдиректора Департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии (Москва).

С января 2022 года и по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК.

Ранее занимавший этот пост Абенов Арман Даулетович освобожден от должности согласно поданному заявлению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1992256-kuanysh-elikbaev-naznachen-glavoy-komiteta-v-mintorgovli-kazahstana/