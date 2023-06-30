Сколько тратят на ремонт автомобилей казахстанцы

Деньги. Иллюстративное фото: alfexe/Getty Images

Более 160 млрд тенге потратили за год казахстанцы на ремонт своих автомобилей. О том, где в Казахстане самые большие расходы на техническое обслуживание, узнали журналисты NUR.KZ.

Автомобиль – удобный вид передвижения. Однако, чтобы он не подвел своего владельца в важную минуту, за ним нужно ухаживать и регулярно проводить ему техническое обслуживание.

На эти цели казахстанцы, по данным Бюро национальной статистики, за весь 2022 год потратили почти 168,3 млрд тенге.

Самые большие затраты на техобслуживание и ремонт авто были зафиксированы, естественно, в Алматы – 48,1 млрд тенге за год. На втором месте расположилась Астана – 25,9 млрд тенге, а на третьем Атырауская область – 21,2 млрд тенге. Другими словами, на эти три региона пришлось больше половины всех расходов казахстанцев на ремонт машин.

Меньше всего потратили на техобслуживание жители Абайской (около 1,4 млрд тенге), Жетысуской (1,3 млрд тенге) и Улытауской (около 290 млн тенге) областей.

Сколько денег потратили казахстанцы на техосблуживание авто. Инфографика: Бюро национальной статистики

Тот факт, что алматинцы потратили больше всего денег на обслуживание автотранспорта само по себе неудивительно. Ведь именно в мегаполисе, по данным Бюро национальной статистики, больше всего зарегистрировано автомобилей – 448,2 тыс. единиц, не считая грузовиков, автобусов и других видов транспорта.

Однако, как обратили внимание аналитики официального Telegram-канала Первого кредитного бюро Data Hub, если сопоставить количество всех транспортных средств с общей суммой затрат на их техобслуживание, то окажется, что Алматы с первого места "слетит" сразу на третье.

В пересчете на 1 зарегистрированный автомобиль больше всего тратят жители Атырауской области – около 176,5 тыс. тенге в год. Следом идут жители Абайской области, которые на это выделяют в среднем 115,4 тыс. тенге в год. В Алматы эта сумма составляет лишь 90,1 тыс. тенге в год.

Меньше всего на техобслуживание выходит у жителей Алматинской области – всего 8,7 тыс. тенге. Слегка впереди оказалась Жамбылская область с показателем в 9,5 тыс. тенге.

В Астане тратят в среднем 80,6 тыс. тенге, в Шымкенте – 36,3 тыс. тенге, а в среднем по стране – 37,2 тыс. тенге.

Затраты на ремонт и обслуживание 1 автомобиля в год. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Почему такая разница в суммах

Такая разница в суммах объясняется возрастом автопарка. Так, например, В Атырауской области каждый девятый автомобиль не старше 3 лет. В Алматы 65% автопарка старше 20 лет, а в Жамбылской вообще этот показатель составляет 71%.

Это не значит, что чем старее автомобиль, тем меньше выделяют на него денег. Наоборот, из-за износа деталей и увеличения пробега, обслуживание скорее всего обходится даже дороже. Однако, как считают аналитики, все дело в учете.

"Новые авто реже обслуживаются в гаражах у знакомых мастеров, не ведущих бухгалтерию и принимающих оплату наличкой или переводом. А именно такие сделки в итоги и не попадают в официальную статистику, искажая всю картину", – указывают на логическую ошибку эксперты.

Другими словами, владельцы новых авто чаще других предпочитают обслуживаться в мастерских, которые следуют всем правилам и работают "в белую", то есть платят налоги, выдают чеки и гарантируют качество ремонта.

Напомним, с 2026 года начнут в Казахстане начнут проверять мобильные переводы всех граждан, в отношении которых найдут признаки осуществления предпринимательской деятельности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2026990-skolko-tratyat-na-remont-avtomobiley-kazahstantsy/