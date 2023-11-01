Глава Нацбанка рассказал, берет ли он кредиты и копит ли на "черный" день

Глава Нацбанка сегодня в кулуарах мажилиса прокомментировал вопрос о том, сколько средств он откладывает на "черный" день, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, сколько глава Нацбанка откладывает на "черный" день.

"Да, в принципе, я обязательно откладываю. Считаю, что это правильная практика. Сколько бы не была зарплата, если есть возможность, нужно какую-то ее часть откладывать. Это крайне важно. Потому что все мы либо имеем детей, либо будем иметь детей. Все мы хотим улучшить свои жилищные, бытовые условия. Поэтому, мне кажется, сбережение средств – это очень важная привычка по жизни", – сказал Тимур Сулейменов.

Он также рассказал, покупает ли сам что-нибудь в кредит.

"Покупаю ли я что-то в кредит? Конечно, покупаю. Если я иду в магазин и покупаю там телевизор или микроволновку, и вижу, что в рассрочку и кредит дешевле взять, я беру в кредит. Так же, как и все. Нет, у меня точно не 24 рассрочки. Но несколько потребительских кредитов на мне есть", – пояснил он.

Напомним, ранее глава Нацбанка Тимур Сулейменов, говоря о возможности пересмотра порога достаточности для изъятия пенсионных, призвал казахстанцев откладывать деньги вместо импульсивных трат.

Между тем сегодня он оценил возможность снижения инфляции в Казахстане до 5% к 2026 году.

Кроме того, мажилисмены приняли поправки, согласно которым казахстанцы смогут оформить добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов. Поправки позволят избежать оформления фиктивных займов мошенниками.

Также, как ранее заявил глава МНЭ Алибек Куантыров, депозиты в Казахстане не будут облагаться налогом.