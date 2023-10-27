Могут ли в Казахстане перестать летать самолеты из-за дефицита авиатоплива, ответили в Минэнерго

На брифинге в Минэнерго министр Алмасадам Саткалиев рассказал, есть ли в Казахстане дефицит авиатоплива, и могут ли из-за этого перестать летать самолеты, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Минэнерго отметил, что Казахстан импортирует авиатопливо из сопредельных государств – в частности, большой объем импортируется из России.

"В летнее время была ситуация, когда наши трейдеры нефтепродуктов, а также авиакомпании закупили достаточно большой объем керосина из РФ, начали его поставлять, но не предусмотрели нужный объем хранения. Часть авиакеросина они хранили в ЖД-цистернах. Это могло повлечь простой цистерн. И, с учетом того, что это было лето, идет расширение нефтепродукта, возможно, было выплескивание.

Поэтому до тех пор, пока проблему не решили, мы приостановили импорт из РФ. Но как только проблема была решена, мы дали возможность импортировать из РФ", – сообщил Саткалиев.

Министр добавил, что сейчас в стране есть сезонный дефицит авиатоплива.

"Порядка 300 тысяч тонн у нас дефицит на внутреннем рынке, но это является сезонным дефицитом. (…) Рисков по обеспечению авиатоплива у внутренних авиаперевозчиков мы не видим", – добавил Саткалиев.

Напомним, в конце весны глава Комитета гражданской авиации Казахстана Талгат Ластаев сообщал о дефиците авиатоплива. Комментируя стоимость авиабилетов, он заявил, что Казахстан испытывает дефицит в производстве авиатоплива.

Позже российские СМИ сообщали, что Казахстан по инициативе КТЖ ввел месячный конвенционный запрет на перевозку керосина и авиатоплива со всех станций Российских железных дорог (РЖД) на все станции Казахстана.

Между тем в начале октября глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев рассказывал, рассматривает ли Казахстан источники импорта нефтепродуктов, альтернативные российским. По его словам, в стране может появиться топливо из Китая и Туркменистана.