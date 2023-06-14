Казахстан ввел запрет на импорт российского авиатоплива

Самолет в аэропорту. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстан по инициативе КТЖ ввел месячный конвенционный запрет на перевозку керосина и авиатоплива со всех станций Российских железных дорог (РЖД) на все станции Казахстана, сообщает РБК.

Издание ссылается на факсограмму дирекции совета по железнодорожному транспорту стран-членов СНГ (ЦСЖТ).

Запрет будет действовать с 14 июня по 14 июля.

Отмечается, что в конце мая министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев заявлял, что республика испытывает дефицит авиатоплива, из-за чего приходится импортировать его из России.

"Одним из основных сдерживающих факторов развития гражданской авиации является дефицит авиатоплива на внутреннем рынке и его высокая стоимость", – отмечал министр.

Ранее о дефиците авиатоплива сообщал и глава Комитета гражданской авиации Казахстана Талгат Ластаев. Комментируя стоимость авиабилетов в кулуарах кабмина, Ластаев заявил, что Казахстан испытывает дефицит в производстве авиатоплива.

"Авиатопливо составляет 30% в себестоимости авиаперевозок. С учетом этого дефицита цена постоянно меняется, и в сторону повышения в том числе, в пик высокого спроса. И это вызывает повышение или, как минимум, невозможность снижения цен на авиаперевозки", – отмечал глава КГА.

К слову, в конце мая в Астане прошел первый казахстанский авиационный диалог, на котором обсуждались вопросы ценообразования на авиатопливо и применения устойчивого альтернативного авиатоплива.

Как сообщается на официальном сайте МИИР РК, в рамках диалога председатель правления столичного аэропорта Даулет Хамзин предложил увеличить переработку нефти для устранения дефицита авиатоплива.

"Стоимость топлива в аэропорту является неконкурентоспособной в сравнении с другими аэропортами, что не позволяет в полной мере привлечь новые авиакомпании для выполнения транзитных рейсов.

Для устранения дефицита авиаГСМ необходимо обязать нефтяные компании увеличить переработку нефти на отечественных НПЗ, расширить импорт не только из РФ, но и других приграничных стран, создать национального оператора по импорту авиаГСМ для резервов на периоды дефицита производства", – заявил Хамзин.

Кроме того, Хамзин предложил разрешить аэропортам напрямую закупать авиатопливо, а также создать зоны свободной торговли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2024701-kazahstan-vvel-zapret-na-import-rossiyskogo-aviatopliva/