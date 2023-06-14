Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстан ввел запрет на импорт российского авиатоплива

Опубликовано:

Самолеты в аэропорту
Самолет в аэропорту. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстан по инициативе КТЖ ввел месячный конвенционный запрет на перевозку керосина и авиатоплива со всех станций Российских железных дорог (РЖД) на все станции Казахстана, сообщает РБК.

Издание ссылается на факсограмму дирекции совета по железнодорожному транспорту стран-членов СНГ (ЦСЖТ).

Запрет будет действовать с 14 июня по 14 июля.

Отмечается, что в конце мая министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев заявлял, что республика испытывает дефицит авиатоплива, из-за чего приходится импортировать его из России.

"Одним из основных сдерживающих факторов развития гражданской авиации является дефицит авиатоплива на внутреннем рынке и его высокая стоимость", – отмечал министр.

Ранее о дефиците авиатоплива сообщал и глава Комитета гражданской авиации Казахстана Талгат Ластаев. Комментируя стоимость авиабилетов в кулуарах кабмина, Ластаев заявил, что Казахстан испытывает дефицит в производстве авиатоплива.

"Авиатопливо составляет 30% в себестоимости авиаперевозок. С учетом этого дефицита цена постоянно меняется, и в сторону повышения в том числе, в пик высокого спроса. И это вызывает повышение или, как минимум, невозможность снижения цен на авиаперевозки", – отмечал глава КГА.

К слову, в конце мая в Астане прошел первый казахстанский авиационный диалог, на котором обсуждались вопросы ценообразования на авиатопливо и применения устойчивого альтернативного авиатоплива.

Как сообщается на официальном сайте МИИР РК, в рамках диалога председатель правления столичного аэропорта Даулет Хамзин предложил увеличить переработку нефти для устранения дефицита авиатоплива.

"Стоимость топлива в аэропорту является неконкурентоспособной в сравнении с другими аэропортами, что не позволяет в полной мере привлечь новые авиакомпании для выполнения транзитных рейсов.

Для устранения дефицита авиаГСМ необходимо обязать нефтяные компании увеличить переработку нефти на отечественных НПЗ, расширить импорт не только из РФ, но и других приграничных стран, создать национального оператора по импорту авиаГСМ для резервов на периоды дефицита производства", – заявил Хамзин.

Кроме того, Хамзин предложил разрешить аэропортам напрямую закупать авиатопливо, а также создать зоны свободной торговли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2024701-kazahstan-vvel-zapret-na-import-rossiyskogo-aviatopliva/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.