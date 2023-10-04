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Топливо из Туркменистана и Китая может появиться в Казахстане

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Нефтяная вышка работает посреди поля
Нефтяная вышка. Иллюстративное фото: Andrey Rudakov / Bloomberg

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев во время XV Евразийского форума KAZENERGY сообщил, что в стране может появиться топливо из Китая и Туркменистана, передает корреспондент NUR.KZ.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли Казахстан источники импорта нефтепродуктов, альтернативные российским, Саткалиев сообщил, что есть определенные правила, связанные с импортом нефтепродуктов на территорию ЕАЭС.

"Те заводы, которые поставляют нефтепродукты на нашу территорию, должны быть сертифицированы в соответствии с требованием ЕЭК. Часть заводов, насколько я знаю, выразили намерение быть сертифицированными.

В числе потенциальных поставщиков нефтепродуктов на территорию ЕАЭС мы видим НПЗ Туркмении, КНР. Данный процесс идет в рабочем порядке", - сообщил министр энергетики.

Напомним, ранее сообщалось, что бензин марки АИ-95 будут завозить в Казахстан из России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2039469-toplivo-iz-turkmenistana-i-kitaya-mozhet-poyavitsya-v-kazahstane/

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