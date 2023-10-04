Топливо из Туркменистана и Китая может появиться в Казахстане

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев во время XV Евразийского форума KAZENERGY сообщил, что в стране может появиться топливо из Китая и Туркменистана, передает корреспондент NUR.KZ.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли Казахстан источники импорта нефтепродуктов, альтернативные российским, Саткалиев сообщил, что есть определенные правила, связанные с импортом нефтепродуктов на территорию ЕАЭС.

"Те заводы, которые поставляют нефтепродукты на нашу территорию, должны быть сертифицированы в соответствии с требованием ЕЭК. Часть заводов, насколько я знаю, выразили намерение быть сертифицированными.

В числе потенциальных поставщиков нефтепродуктов на территорию ЕАЭС мы видим НПЗ Туркмении, КНР. Данный процесс идет в рабочем порядке", - сообщил министр энергетики.

Напомним, ранее сообщалось, что бензин марки АИ-95 будут завозить в Казахстан из России.