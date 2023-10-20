"Не надо меня поддерживать": депутат рассмешил спикера мажилиса (видео)

Сегодня на парламентских слушаниях в мажилисе Жигули Дайрабаев рассмешил депутатов, выкрикивая с места слова поддержки в адрес спикера палаты Ерлана Кошанова, передает корреспондент NUR.KZ.

Председатель мажилиса Ерлан Кошанов заявил, что проблему чрезмерной закредитованности населения видят все кроме одного выступившего спикера.

"Президент говорит, что есть проблема – в послании он дал поручение. Правительство сегодня выступило, агентство-регулятор, депутаты выступили, из регионов приехали. Все видят проблему, все говорят – есть проблема, кроме Елены Леонидовны – Ассоциация финансистов. К сожалению.

Поэтому, Елена Леонидовна, всем фининститутам и Ассоциациям финансистов, микрофинансовым организациям, банкам второго уровня надо срочно менять позицию – вы должны понять и свою ответственность за чрезмерную закредитованность нашего населения", – заявил он.

Однако спикера прервал выкрик со стороны депутатов.

"Правильно, народ нищенствует, а вы хвастаетесь", – стал кричать с места депутат Жигули Дайрабаев.

"Кто (говорит – прим. ред.)? Жигули Дайрабаев?" – уточнил Кошанов.

"Я вас поддерживаю", – заявил в ответ Дайрабаев.

Нарушение регламента депутатом вызвало смех в зале.

"Нет, меня не надо поддерживать. Сейчас вам предоставят слово, тогда и выскажетесь. Не нужно выступать вместе со мной", – ответил, улыбаясь, Кошанов.

Напомним, сегодня Ерлан Кошанов на парламентских слушаниях назвал ряд причин высокой закредитованности среди казахстанцев. По его словам, определенную роль играют и финансовые организации.

"Здесь и манящая реклама со стороны финансовых институтов. Легкость и доступность самой процедуры получения кредитов.

Задумайтесь: сегодня онлайн-кредит могут оформить даже 14-16 летние подростки. Для этого нужны лишь смартфон и интернет. Разве в таком возрасте возможно нести финансовую ответственность? Как результат – за них потом эти кредиты выплачивают родители, бабушки и дедушки", – заявил он.

Позже глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила, что были разработаны законодательные поправки, которые запретят выдавать беззалоговые потребительские кредиты гражданам, имеющим просрочку по платежам свыше 90 дней.

Также, на фоне роста проблемной задолженности среди молодежи предлагается ввести требование, что выдача кредитов гражданам, не достигшим 21 года, будет осуществляться только при наличии официальных доходов.

При этом вчера мы писали о том, что казахстанцы оказались должны более триллиона тенге микрофинансовым организациям.