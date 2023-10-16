ОПГ в "Семей Орманы": почему замглавы Комитета лесхоза не уволили после суда, ответил министр

Глава Минэкологии и природных ресурсов сегодня на брифинге СЦК ответил, почему замглавы Комитета лесного хозяйства не уволили после суда над руководством "Семей Орманы", передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты на брифинге напомнили министру Ерлану Нысанбаеву о суде над руководством "Семей Орманы", который состоялся в мае этого года. Тогда руководителя резервата Ашима Бельбеева и двух его замов признали виновными в создании ОПГ и получении систематических взяток от предпринимателей за выдачу разрешений на вырубку леса.

Теперь же главу Минэкологии спросили, почему замруководителя Комитета лесного хозяйства Ерлан Кутпанбаев все еще занимает свою должность, хотя после вышеуказанного суда Антикор вынес представление в его отношении.

"По представлению Антикора мы провели служебное расследование по регламенту и не обнаружили коррупционных действий. Но я хочу сказать, как новый министр, это тоже сигнал. Поэтому я этот вопрос ставлю на контроль, и, скорее всего, мы примем организационные меры", – ответил на это Нысанбаев.

Напомним, 29 мая 2023 года в области Абай огласили приговор в отношении руководства РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы".

Троих руководителей резервата приговорили к 10 годам лишения свободы. По данным суда, они на системной основе получали взятки в размере от 700 тыс. до 13 млн тенге.

Отметим, что получение и дача взятки являются уголовными преступлениями в Казахстане.

Так, в статье 366 УК РК установлено наказание за получение лицом, уполномоченным на выполнение госфункций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство.

Такое преступление наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 50-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

При этом наказание за дачу взятки прописано в 367 статье Уголовного кодекса РК.

Так, дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 30-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Также сегодня министр экологии и природных ресурсов заявлял, что в Казахстане планируют уменьшать популяцию сайгаков не только методом отлова, но и отстрела. При этом он называл количество сайгаков, которое собираются истребить в стране.