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Министр заявил о недопустимости заставлять слабых школьников уходить после 9 класса

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Школьники сдают экзамены в аудитории
Парта. Иллюстративное фото: Uwe Anspach/Picture alliance/Getty Images

Глава Минпросвещения сегодня дважды напомнил учителям о недопустимости заставлять слабых школьников уходить после 9 класса, передает корреспондент NUR.KZ.

Гани Бейсембаев сегодня дважды прокомментировал ситуацию, когда слабых учеников в школах заставляют уйти в колледжи после 9 класса.

Первый раз этот вопрос он поднял на брифинге в правительстве.

"Я категорически против, не должно быть такой ситуации. Я лично разберусь, и в других регионах предупредим, что если есть такие ситуации, чтобы незамедлительно прекратили. Выбор школы или колледжа – это выбор каждого ученика и родителя, если отдельно учителя или отдельные школы не осведомлены об этом, то придется напомнить об этом. Тем более буллинг или прессинг, чтобы ребенок не продолжал обучение в школе, а перешел в колледж, – это недопустимо", – заявил он.

Он пообещал разобраться с каждой такой ситуацией.

"Разберемся, не только с этой школой, наверное, придется предупредить управления образования, чтобы школы проверили на данный предмет и предупредили, чтобы не увлекались старыми методами, которые давно изжили себя и не применимы сейчас", – пригрозил он.

Позже этот вопрос глава Минпросвещения уже поднял на аппаратном заседании ведомства.

"В последнее время в некоторых школах, похоже, идут разговоры о каких-то несуществующих рейтингах. В некоторых школах говорят о наличии фактов, когда учеников заставляют уходить в колледжи. В этой связи хочу напомнить еще раз руководителям управлений образований и администрациям школ о незаконности принуждения детей уходить в колледжи или другие учреждения. Поручаю следить за этим и не давать этому пути", – сказал он.

Напомним, в начале октября о проблеме буллинга в школах высказался глава государства на Республиканском съезде педагогов.

По словам президента, буллинг наносит непоправимый ущерб душевному состоянию и здоровью детей и подростков, оказывает негативное влияние на процесс обучения, влечет за собой отстраненность от социальной среды и ментальные нарушения.

Касым-Жомарт Токаев не в первый раз поднимает данный вопрос – в июле на встрече с детским омбудсменом Динарой Закиевой президент указал на проблему буллинга среди детей. Он отметил необходимость более тесного взаимодействия c родителями, общественными организациями и соответствующими государственными структурами.

Между тем в сентября правительство сообщило, что в Казахстане планируется создание единого контакт-центра BalaQorgau для защиты детей от насилия и профилактики суицида.

Также вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха рассказал о планах ввести в Казахстане ответственность за буллинг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2040414-ne-dolzhno-byt-takoy-situatsii-glava-minprosvescheniya-napomnil-o-nezakonnosti-zastavlyat-slabyh-uchenikov-uhodit-v-kolledzhi/

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