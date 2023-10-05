"Нельзя допускать раскола в обществе": депутат о пропаганде радикальной идеологии в Казахстане

Депутат сената Нурторе Жусип на пленарном заседании палаты призвал не злоупотреблять свободой вероисповедания и не допускать раскола в обществе, навязывая свои религиозные взгляды другому, передает корреспондент NUR.KZ.

В своем запросе премьер-министру депутат сената Нурторе Жусип отметил, что, согласно Конституции, в Казахстане гарантирована свобода совести.

"Вера – в сердце человека. Доброжелательность зависит от наших убеждений. Какой религии придерживается человек? Каковы его убеждения? Каждый волен выбирать самостоятельно. Это гарантировано нашим основным законом. Но злоупотребляя этим, нельзя допускать раскола в обществе, навязывать свои религиозные взгляды другому и провоцировать конфликты. Суждения о том, что домбра, наши национальные традиции и приветствия являются грехом (харам) и все должны носить хиджаб и никаб – противоречат нашей Конституции", – заявил он.

Сенатор добавил, что XXI век – эпоха глобализации.

"Как далеко продвинулись передовые государства? А где мы? Тогда как продвинутые общества сейчас занимаются искусственным интеллектом и технологическими достижениями, не опустим ли мы нашу страну на уровень "темного средневековья"? (…) У нас есть обычаи предков. У нашего народа свои особенности, сформированные веками национальные ценности. Должны ли мы отказаться от них? Или вместо того, чтобы прославлять нашу истинную религию, сохранять традиции и обычаи, наше общество попадет под влияние других течений?" – задался вопросами сенатор.

По его словам, проблема назрела до такого уровня, когда нужно бить тревогу.

"В стране средний возраст людей, проявляющих интерес к религии, молодеет. Согласно неофициальным данным, 75% искателей религиозного образования пользуются открытыми интернет-ресурсами. Это говорит о том, что деструктивные силы эффективно используют в своей деятельности все возможности информационного пространства. На сегодняшний день растет объем контента, опровергающего наши традиции и национальные ценности через открытые интернет-ресурсы, продвигая позиции нетрадиционного ислама", – указал депутат.

В результате, добавил он, со стороны граждан проявляются возражения против наших традиций и национальных ценностей, традиционной культуры и искусства, неуважение к государственным символам и некоторым праздникам, не соответствующий требованиям светского общества отказ от определенных законом общих обязанностей, таких как служба в армии, получение среднего образования, некоторые виды медицинских процедур.

Также, как указал сенатор, предпринимаются попытки навязать молодежи искаженные религиозные представления, отвлекая от всеобщего обучения, здравого ума, современных взглядов.

"Заставляет задуматься тот факт, что сегодня одержимые радикальной идеологией люди работают во всех сферах общества. Внешне они открыто не проявляют сопротивления, а внутренне руководствуются чуждой идеологией. Сейчас внешние силы создают различные общественные фонды, объединения, занимаются, на первый взгляд, благими мерами, такими, как просвещение, образование, социальная поддержка, выделение финансовых грантов. Таким образом "благодетели" реализуют недоброжелательные умыслы, пополняя ряды своих сторонников. Становится страшно от одной мысли о количестве детей, растущих в их семьях, и их влиянии на окружающих людей", – подчеркнул Нурторе Жусип.

В этой связи он призвал совершенствовать действующее законодательство с учетом национального самосознания, изучив передовой опыт зарубежных стран, и пропагандировать национальные ценности на государственном уровне, проводить широкую просветительскую работу в СМИ, школах и семье, общественных институтах.

Напомним, ранее депутат мажилиса Ермурат Бапи в своем запросе, направленном премьер-министру страны и главе КНБ, обратил внимание на развитие радикальных религиозных течений. Он выразил опасения, что радикальная религиозная тенденция приобретает политический характер, а нетрадиционные религиозные группы стараются привить ложные духовные ценности и чужие традиции.

Сегодня президент на республиканском съезде педагогов прокомментировал ситуацию с проявлением религиозной принадлежности в школах Казахстана.

"Нужно всегда помнить, что школа – это, прежде всего, образовательное заведение, куда дети приходят получать знания. Тогда как религиозные убеждения – это выбор и частное дело каждого гражданина. Свобода вероисповедания в нашей стране гарантируется законом. Думаю, будет правильным, если ребенок сделает свой выбор, когда уже подрастет, и у него сформируется собственное мировоззрение", – сказал Токаев.