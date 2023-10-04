Депутаты попросили запретить радикальные религиозные течения в Казахстане

Депутат мажилиса Ермурат Бапи в своем запросе, направленном премьер-министру страны и главе КНБ, обратил внимание на развитие радикальных религиозных течений, передает NUR.KZ.

«В нашей стране созданы все условия для развития традиционных религий. Количество строящихся мечетей и храмов не ограничено. Даже если в больших городах нет свободного места для строительства школ, всегда найдется место для строительства мечетей и церквей. Вместе с тем, духовный мир казахского народа должен развиваться не в мечети, а в школе и на объектах культуры», - заявил Бапи.

Он напомнил о выступлении президента в ООН, где Токаев выразил обеспокоенность тем, что в европейских странах учащаются акты сжигания Корана, и выразил уверенность, что это и есть показатель уважения к исламу.

«За последние несколько лет чуждые течения ислама угрожают подрывом сложившимся в казахстанском обществе социально-бытовым устоям, и эти угрозы получают все большее распространение. Данные угрозы начали разрушать общество и бросать вызов государственной целостности, выступать против традиций национального единства, национального развития казахского народа и сложившегося тысячелетиями исламского образа жизни казахов», - считает депутат.

Он выразил опасения, что радикальная религиозная тенденция приобретает политический характер, а нетрадиционные религиозные группы стараются привить ложные духовные ценности и чужие традиции.

«Мы, депутаты, не можем спокойно смотреть на эти действия, направленные на разрушение общества на основе арабо-ваххабисткой религиозной позиции! Мы не позволим домбре стать харамом! Эти действия следует понимать, как нападение на национальную систему ценностей и духовную основу страны», - считает Ермурат Бапи.

По его данным, религиозные течения развиваются в Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Улытауской, Алматинской областях, а малый бизнес в этих регионах, по его словам, «захватывают ваххабисты – приверженцы салафизма». Депутат считает, что это происходит из-за поддержки местных властей.

«Ни для кого не секрет, что в самой государственной власти есть высокопоставленные государственные служащие, которые поддерживают пропаганду ваххабизма и чуждых течений. Если это не просто слухи, а реальная ситуация, то наша государственность находится под угрозой», - говорит Бапи.

Он уверен, что угрозу несет «Старый Казахстан».

«Старый режим», включающий в себя некоторую часть населения, пропагандирующую идеи ваххабизма, угрожающего казахскому национальному развитию, хотел сохранить свою власть как можно дольше, разделив страну на социальные группы. Сегодня тот же «Старый Казахстан» намерен растоптать «Новый Казахстан» через религиозную идеологию, чуждую казахским национальным традициям. К чему это приводит, мы увидели во время январских событий», - заявил депутат.

Бапи задается вопросом – не пора ли вносить изменения и дополнения в Закон РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» от 2011 года.

Между тем, его поддержали и другие депутаты – из партии «Ак жол», которые предложили запретить радикальные религиозные течения законом. По заявлению депутатов, в 2009 году, когда в парламенте вносились изменения в закон о религии, депутаты уже поднимали вопрос блокировки религиозных радикальных течений.

«Но даже при этом наша тогдашняя власть не смогла ввести эту запрещающую норму. Если бы в то время были приняты эти поправки, не было бы таких трагедий, котрые в итоге вылились в кровавую бойню Қантара, не было бы сегодняшнего разделения нации на две части религиозными негативными течениями…», - уверяют депутаты.

По их мнению, «в музыкальной сфере, айтысе, спорте представители чуждого течения под прикрытием религии привносят свои «обычаи» коллегам и своим поклонникам».

«30-летняя негативная политика превратила пламенное казахское слово «Нұр» в отрицательное, а негативные религиозные течения разрушили великое значение слова «учитель», очернили почитаемое слово «шеше», связанное с самым дорогим, родным именем матери», - уверяют депутаты.

Они добавили, что религиозно-негативные течения делят страну пополам, а тысячи молодых людей превращают в угрозу для страны.

«Все негативные течения против религии, языка должны быть остановлены!» - заключили представители партии «Ак жол».