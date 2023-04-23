Началась отгрузка казахстанской нефти из Джейхана в Румынию (фото)

Корабль. Фото: facebook.com/kazmunaygaspress

Отгрузка казахстанской нефти началась из турецкого порта Джейхан в направлении Румынии, об этом сообщается на официальном сайте "КазМунайГаза".

Как сообщили в компании, накануне глава правления Магзум Мирзагалиев посетил порт Джейхан в Турции, где ознакомился с процессом отгрузки казахстанской нефти для нефтеперерабатывающего завода, находящегося в Румынии и принадлежащего КМГ.

Магзум Мирзагалиев в порту Джейхан. Фото: facebook.com/kazmunaygaspress

"Мы присутствуем на знаменательном событии для отечественной нефтегазовой отрасли. Ведь неслучайно развитию новых маршрутов поставок казахстанской нефти глава государства уделяет столь пристальное внимание. В этом ключе отрадно, что наши договоренности с азербайджанской компанией SOCAR перешли в плоскость практической реализации. Это говорит о хороших перспективах дальнейшего наращивания нашего сотрудничества", — отметил в ходе церемонии начала отгрузки Мирзагалиев.

Также глава КМГ поблагодарил присутствовавших на мероприятии руководство компании "Тенгизшевройл" за успешно проведенную серию переговоров по условиям транспортировки по нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан.

Как отметили в компании, первую партию нефти объемом 80 тыс. тонн с терминала Джейхан транспортирует отечественный танкер "ALATAU", который проследует в направлении румынского порта Констанца с выгрузкой для НПЗ "Petromidia".

Магзум Мирзагалиев в порту Джейхан. Фото: facebook.com/kazmunaygaspress

Пятилетнее соглашение о транзите нефти по маршруту Актау – Баку – Джейхан в ежегодном объеме 1,5 млн тонн было подписано между АО НК "КазМунайГаз" и азербайджанской SOCAR в конце прошлого года.

В марте текущего года была начата отгрузка казахстанской нефти по направлению Актау – Баку. В транспортировке были задействованы казахстанский и азербайджанский флот на паритетной основе.

По данным КМГ, по состоянию на 20 апреля с порта Актау отгружено 86 тыс. тонн.

Напомним, в ноябре прошлого года глава правительства Алихан Смаилов в кулуарах сената заявил, что Казахстан прорабатывает альтернативные маршруты экспорта нефти. В частности, как сообщил он, республика начнет экспортировать нефть через Азербайджан с 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2017855-nachalas-otgruzka-kazahstanskoy-nefti-iz-dzheyhana-v-rumyniyu-foto/