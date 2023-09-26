Уход Сабита Ахметова с поста главы фонда медстрахования объяснила глава Минздрава

Сегодня глава Минздрава Ажар Гиният на брифинге в правительстве объяснила уход Сабита Ахметова с должности главы ФОМС, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметили журналисты, Сабит Ахметов был освобожден от должности председателя Фонда соцмедстрахования всего через полгода после своего назначения.

Представители СМИ поинтересовались, с чем связан такой стремительный уход с поста главы ФОМС.

"Сабит Ахметов освобожден был от должности по собственному желанию. По его заявлению. На сегодня назначен новый руководитель – Абылкаир Скаков. Это человек очень опытный: не только финансист, но и работал акимом региона, имеет вес, знает чаяния народа. Думаю, что он справится", – заявила в ответ Ажар Гиният.

Напомним, Сабит Ахметов был назначен председателем правления "Фонда социального медицинского страхования" в марте этого года.

Однако несколько дней назад стало известно, что Ахметова на этой должности сменил экс-аким Павлодарской области Абылкаир Скаков.

"Абылкаир Бактыбаевич более 28 лет проработал на государственной службе, в том числе в качестве первого руководителя – 18 лет. Его трудовой стаж в системе Минфина составляет 19 лет, включая работу заместителем председателя Налогового комитета и председателем Комитета по финансовому мониторингу", – отметил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, представляя нового главу фонда коллективу.

Абылкаир Скаков. Фото: instagram.com/skakov_abylkair

Добавим, что АО "Фонд социального медицинского страхования" было создано в соответствии с постановлением правительства РК от 01 июля 2016 года. Об этом сообщается на официальном сайте фонда.

В задачи организации входит: