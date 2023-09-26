Уход Сабита Ахметова с поста главы фонда медстрахования объяснила глава Минздрава
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Сегодня глава Минздрава Ажар Гиният на брифинге в правительстве объяснила уход Сабита Ахметова с должности главы ФОМС, передает корреспондент NUR.KZ.
Как отметили журналисты, Сабит Ахметов был освобожден от должности председателя Фонда соцмедстрахования всего через полгода после своего назначения.
Представители СМИ поинтересовались, с чем связан такой стремительный уход с поста главы ФОМС.
"Сабит Ахметов освобожден был от должности по собственному желанию. По его заявлению. На сегодня назначен новый руководитель – Абылкаир Скаков. Это человек очень опытный: не только финансист, но и работал акимом региона, имеет вес, знает чаяния народа. Думаю, что он справится", – заявила в ответ Ажар Гиният.
Напомним, Сабит Ахметов был назначен председателем правления "Фонда социального медицинского страхования" в марте этого года.
Однако несколько дней назад стало известно, что Ахметова на этой должности сменил экс-аким Павлодарской области Абылкаир Скаков.
"Абылкаир Бактыбаевич более 28 лет проработал на государственной службе, в том числе в качестве первого руководителя – 18 лет. Его трудовой стаж в системе Минфина составляет 19 лет, включая работу заместителем председателя Налогового комитета и председателем Комитета по финансовому мониторингу", – отметил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, представляя нового главу фонда коллективу.
Добавим, что АО "Фонд социального медицинского страхования" было создано в соответствии с постановлением правительства РК от 01 июля 2016 года. Об этом сообщается на официальном сайте фонда.
В задачи организации входит:
- повышение вовлеченности в систему ОСМС;
- повышение доступности медицинских услуг;
- совершенствование планирования обьемов медицинских услуг и тарифной политики;
- совершенствование механизмов закупа и оплаты медицинских услуг;
- внедрение механизмов проактивного мониторинга качества медицинской помощи;
- совершенствование обратной связи с пациентами;
- развитие корпоративного управления, обеспечение безопасности и упорядоченности процессов;
- развитие человеческого капитала.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2038162-uhod-sabita-ahmetova-s-posta-glavy-fonda-medstrahovaniya-obyasnila-glava-minzdrava/