Токаев поздравил короля Саудовской Аравии

Президент Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил хранителя двух святынь – короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с Национальным днем Саудовской Аравии, передает официальный Telegram-канал пресс-службы главы государства.

"Сегодня Ваша страна является политически стабильным государством с устойчивой экономикой. Она признана авторитетным членом международного сообщества и служит примером для других стран на Ближнем Востоке. Желаю, чтобы под Вашим руководством Королевство добилось дальнейшего процветания и укрепления авторитета", – говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что Саудовская Аравия выступает надежным партнером Казахстана в Заливе, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений, основанных на традиционной дружбе и высоком уровне политического диалога.

Напомним, ранее президент Казахстана на встрече с предпринимателями назвал Катар и Саудовскую Аравию перспективными для трудоустройства отечественных специалистов.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что предстоит решить и вопрос финансовой поддержки отечественных нефтесервисных компаний.

"Принять действенные меры по предоставлению банковского финансирования казахстанским предприятиям под подписанные контракты с нефтегазовыми корпорациями. Финрегуляторам необходимо, наконец, принять решение по данному вопросу. В связи с завершением проекта будущего расширения на Тенгизе высвобождаются десятки тысяч работников нефтесервисной отрасли. Потенциально перспективными странами для трудоустройства казахских специалистов являются Катар и Саудовская Аравия", – сказал глава государства.